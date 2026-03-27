Tamim bin Hamad Al Thani Emir du Qatar
Tamim bin Hamad Al Thani Emir du Qatar

PSG : La guerre ou Paris, le Qatar a tranché

PSG27 mars , 8:00
parClaude Dautel
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Concerné par la guerre lancée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, le Qatar a tenu à rassurer le PSG concernant ses investissements dans le club de la capitale.
Avant le match aller contre Chelsea en Ligue des champions à Londres, Nasser Al-Khelaifi n'avait pas été en mesure de rentrer à Paris, Doha étant la cible d'attaques iraniennes. Depuis, le patron du Paris Saint-Germain a pu revenir dans la capitale, mais du côté du Qatar on est évidemment en alerte. La preuve, le match Argentine-Espagne qui devait se jouer à Doha et le Grand Prix MotoGP ont été annulés. Mais quid des investissements de Qatar Sport Investments dans le PSG ? Car l'Iran vise les ressources gazières du Qatar, et forcément la tentation pourrait être grande de resserrer les boulons. Mais selon L'Equipe, cela n'aura aucun effet sur le PSG.

Le Qatar n'abandonnera pas le PSG

QSI, qui possède le Paris Saint-Germain, n'est pas un fonds étatique, comme l'est par exemple le fameux PIF saoudien, qui avait été évoqué pour racheter l'Olympique de Marseille. Citant un spécialiste du dossier, le quotidien sportif estime que rien ne va empêcher Qatar Sport Investments de continuer à soutenir le PSG.
« La situation actuelle consolide et valider le fait qu’il faille faire des investissements, qui sont en fait sécurisés », explique Will Mbiakop. Un autre expert précise même que « la guerre actuelle n’a eu aucun impact sur QSI et le PSG. » Il est vrai que ces dernières années, l'émir du Qatar avait demandé à Nasser Al-Khelaifi que le Paris SG s'autofinance de plus en plus, et c'est clairement le cas. Reste le dossier ultra-sensible de l'éventuel futur stade, dont le coût total est estimé à un milliard d'euros.
L'état gazier a beau être visé indirectement par cette guerre, les supporters du Paris Saint-Germain peuvent dormir sereinement, l'Emir Tamim ben Hamad Al Thani et Nasser Al-Khelaifi ne laisseront pas les champions d'Europe à l'abandon. C'est l'avantage d'avoir choisi une société d'investissements et pas un fond étatique pour racheter le PSG à Colony Capital en 2011.

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OL : « La fin peut être dramatique », Lyon a peur

Faut arrêter. Lyon a perdu ses meilleurs joueurs, a failli être en faillite, descendre en ligue 2 et alors qu’ils sont quatrième on vient parler de catastrophe. Pour eux la saison est déjà réussie et une qualification en LDC serait un exploit inattendu.

OM : Hojbjerg fait ses valises

Je suis pas journaliste et ne prétend pas l'être, je ne sais pas où tu vas chercher ça? Hojbjerg en rajoute? oui. C'est le pire simulateur? non. C'est pas parce que tu as décidé qu'on était incapable d'être objectif que c'est vrai. Tu dis "le pire". Objectivement, c'est faux. C'est comme Aulas, ceux qui le détestaient, auraient adoré l'avoir chez eux.

Lens-PSG reporté, ils sont écoeurés

On est encore 5eme suite a la réforme, qui d une permet à la France d avoir un representant supplémentaire avec cette 4eme place en LDC et aussi par le PSG qui en gagnant plus d une fois la CdF a rajouter une autre place cette fois ci en EL donc potentiellement 7 places en CE Tu remets les même critères qu il y a 15ans et ça ferait longtemps qu on l aurait perdu cette 5eme place !!!

OM : Hojbjerg fait ses valises

Tu le caches bien.

OM : Hojbjerg fait ses valises

je suis loin d'etre un haineux de marseille

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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