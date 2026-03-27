PSG : La guerre ou Paris, le Qatar a tranché

Concerné par la guerre lancée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, le Qatar a tenu à rassurer le PSG concernant ses investissements dans le club de la capitale.

Avant le match aller contre Chelsea en Ligue des champions à Londres, Nasser Al-Khelaifi n'avait pas été en mesure de rentrer à Paris, Doha étant la cible d'attaques iraniennes. Depuis, le patron du Paris Saint-Germain a pu revenir dans la capitale, mais du côté du Qatar on est évidemment en alerte. La preuve, le match Argentine-Espagne qui devait se jouer à Doha et le Grand Prix MotoGP ont été annulés. Mais quid des investissements de Qatar Sport Investments dans le PSG ? Car l'Iran vise les ressources gazières du Qatar, et forcément la tentation pourrait être grande de resserrer les boulons. Mais selon L'Equipe, cela n'aura aucun effet sur le PSG.

Le Qatar n'abandonnera pas le PSG

QSI, qui possède le Paris Saint-Germain, n'est pas un fonds étatique, comme l'est par exemple le fameux PIF saoudien, qui avait été évoqué pour racheter l'Olympique de Marseille. Citant un spécialiste du dossier, le quotidien sportif estime que rien ne va empêcher Qatar Sport Investments de continuer à soutenir le PSG.

La situation actuelle consolide et valider le fait qu’il faille faire des investissements, qui sont en fait sécurisés », explique Will Mbiakop. Un autre expert précise même que « la guerre actuelle n’a eu aucun impact sur QSI et le PSG. » Il est vrai que ces dernières années, l'émir du Qatar avait demandé à Nasser Al-Khelaifi que le Paris SG s'autofinance de plus en plus, et c'est clairement le cas. Reste le dossier ultra-sensible de l », explique Will Mbiakop. Un autre expert précise même que «» Il est vrai que ces dernières années, l'émir du Qatar avait demandé à Nasser Al-Khelaifi que le Paris SG s'autofinance de plus en plus, et c'est clairement le cas. Reste le dossier ultra-sensible de l 'éventuel futur stade, dont le coût total est estimé à un milliard d'euros

L'état gazier a beau être visé indirectement par cette guerre, les supporters du Paris Saint-Germain peuvent dormir sereinement, l'Emir Tamim ben Hamad Al Thani et Nasser Al-Khelaifi ne laisseront pas les champions d'Europe à l'abandon. C'est l'avantage d'avoir choisi une société d'investissements et pas un fond étatique pour racheter le PSG à Colony Capital en 2011.