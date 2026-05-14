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L'Atlético tente un coup génial à Lens

Lens14 mai , 10:20
parCorentin Facy
0
En fin de contrat avec le RC Lens le 30 juin prochain, Malang Sarr attise logiquement les convoitises. L’Atlético de Madrid est très intéressé par le défenseur central de 27 ans.
Si le RC Lens est deuxième meilleure défense de Ligue 1 et deuxième du classement en Ligue 1, Malang Sarr n’y est pas pour rien. Avec 32 apparitions cette saison, l’ancien joueur de Chelsea et de l’AS Monaco a réalisé une saison exceptionnelle, au point de figurer dans l’équipe-type de la saison 2025-2026 aux trophées UNFP, dans laquelle il forme la charnière avec Willian Pacho (PSG). Le hic pour Lens, c’est que le natif de Nice arrive à la fin de son contrat au 30 juin. Pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre Malang Sarr et les Sang et Or pour une prolongation.
Il faut dire que le défenseur d’1m83 a l’embarras du choix pour la suite de sa carrière, avec la possibilité de signer librement dans un top club européen, avec une belle prime à la signature à la clé. Parmi les clubs intéressés, l’Atlético de Madrid figure en bonne place selon les informations relayées par le site Esto Es Atleti. Toujours à l’affût de bonnes opportunités pour renforcer son secteur défensif, les Colchoneros ont jeté leur dévolu sur Malang Sarr. Diego Simeone et les dirigeants espagnols sont convaincus par le profil du joueur, à la fois rapide, très dur dans les duels et à l’aise dans la relance.

L'Atlético tente le gros coup Malang Sarr

Capable de jouer central ou latéral mais aussi de s’adapter à une défense à cinq, Malang Sarr coche toutes les cases aux yeux du récent demi-finaliste de la Ligue des Champions. Sa situation contractuelle avec l’opportunité de le faire gratuitement ne laisse pas non plus insensible l’Atlético, qui devra néanmoins batailler dans ce dossier. Avec le RC Lens d’abord, qui rêve de le prolonger, mais pas uniquement. Al-Hilal en Arabie Saoudite et Fenerbahçe en Turquie sont également sur les rangs. Encore très bon face au PSG mercredi soir à Bollaert, Malang Sarr va devoir prendre le temps de la réflexion afin d’effectuer le meilleur choix pour la suite de sa carrière.
M. Sarr

M. Sarr

FranceFrance Âge 27 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs32
Buts0
Passes décisives1
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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