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Luis Enrique

150ME pour deux joueurs, le PSG veut ruiner le Barça

PSG26 mars , 19:30
parQuentin Mallet
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Annoncé proche de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, Luis Enrique compte sur sa direction pour lui apporter un effectif de grande qualité pour la prochaine saison. A la recherche de renforts en défense, l'Asturien veut piller le FC Barcelone.
L'été dernier, le Paris Saint-Germain pensait combler une bonne fois pour toutes ses lacunes en défense en allant chercher Illya Zabarnyi. Et si ce seul recrutement n'était déjà pas suffisant en nombre, la suite a montré qu'il ne l'était pas non plus d'un point de vue sportif. Ajoutez à cela les différentes blessures depuis le début de la saison dans le secteur défensif et vous obtenez un Luis Enrique de plus en plus exigeant.
L'entraineur parisien, qui s'apprête à signer un nouveau contrat jusqu'en juin 2030 avec le club de la capitale, veut s'assurer que son arrière-garde sera au niveau la saison prochaine et, surtout, suffisamment dense pour gérer les nombreuses échéances d'une saison. Selon la presse catalane, « Lucho » veut piller le FC Barcelone, alors que deux joueurs lui font de l'œil.

Luis Enrique suit de près la défense du Barça

En effet, à en croire les informations d'El Nacional, la direction sportive du PSG est en train de se lancer dans les grandes manœuvres pour subtiliser deux défenseurs au Barça. Le quotidien catalan explique que Luis Enrique a demandé les recrutements de Jules Koundé et d'Eric Garcia, deux joueurs importants du système de Hansi Flick. Et pour cela, les Parisiens veulent mettre les petits plats dans les grands : les offres s'élèvent à 90 millions d'euros pour l'international français, et 60 pour l'Espagnol, soit un total de 150 millions d'euros.
Sur le papier, ces offres paraissent irrésistibles, alors que Joan Laporta et Deco vont devoir prendre une décision forte. Soit ils acceptent afin de renflouer des caisses loin d'être remplies, soit ils refusent et laissent passer l'occasion de toucher un joli pactole. Avec les rumeurs insistantes sur une vente de Jules Koundé, notamment, le PSG a en tout cas toutes ses chances sur ce dossier.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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