Numéro 7 à Manchester United, le nouveau défi de Mbappé

Constamment critiqué en Espagne, Kylian Mbappé ferait peut-être mieux de quitter le Real Madrid. L’attaquant français peut par exemple envisager un défi audacieux en Premier League.

Ça ne s’arrête jamais pour Kylian Mbappé . Il faut reconnaître que le Français donne parfois le bâton pour se faire battre. En tout cas, la presse espagnole ne rate pas une occasion de s’en prendre à l’attaquant du Real Madrid. Une situation forcément difficile à supporter pour l’ancien Parisien dont la complicité avec certains coéquipiers n’est pas évidente.

Alors au lieu de s’obstiner, Walid Acherchour propose au Merengue d’aller voir ailleurs. « A ce moment-là, va jusqu'au bout mon Kylian, casse-toi du Real Madrid, a lâché le journaliste. Fais-la en mode Anelka, joue ton jeu de la manière la plus sincère. Va à Manchester United récupérer le numéro 7 en Ligue des Champions, va gagner la Premier League avec Manchester United. Et tu dis : "ils m'ont fait la misère, je ne peux pas rester au Real Madrid." Sois franc-jeu jusqu'au bout ! »

« Soit tu fais ce que tu as fait au PSG, c'est-à-dire que tu as lavé le vestiaire et derrière tu as ramené tes potes, mais c'est toi qui as quand même indexé le premier virage avec les Dembélé, en francisant le vestiaire, a envisagé le spécialiste. Mais si tu fais ça, tu as une prise de risque énorme parce que ça veut dire qu'ils font sortir les Sud-Américains : Vinicius, Valverde… Et tu as intérêt à faire ce que Cristiano Ronaldo a fait, ou au moins un dixième de ce qu'il a fait. »

A Manchester United pour écrire ta propre histoire - Walid Acherchour

« Ou sinon tu jettes les clés et tu vas en Premier League. Tu vas à Liverpool, ou tu vas à Manchester United écrire ta propre histoire. Et tu dis : "pour moi, à Madrid c'était invivable, ils me suivaient même dans mes chiottes, c'est trop compliqué. Bellingham, je ne peux pas le voir. J'ai fait un mauvais choix avec Vinicius, je voulais jouer à gauche mais finalement c'est lui le meilleur à gauche, et de par son vécu au Real Madrid, c'est plutôt logique de le voir là. Moi je change de mission." Il peut aussi se dire : "attends, le vestiaire me chie dessus, ils ne veulent pas que je sois là alors que j'ai mis 17 buts en trois mois, je me barre !" », a imaginé Walid Acherchour, persuadé que Kylian Mbappé doit prendre une décision importante.