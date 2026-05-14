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EdF : RMC dévoile les 26 joueurs de la liste de Deschamps

Equipe de France14 mai , 10:40
parGuillaume Conte
5
Zéro surprise dans la liste de Deschamps, si ce n'est l'absence de Lucas Chevalier, c'est le pari que prend RMC à quelques heures de l'annonce de la sélection nationale pour la Coupe du monde.
C’est ce jeudi soir que Didier Deschamps va dévoiler sa liste des joueurs convoqués pour la Coupe du monde. Le sélectionneur national n’est pas spécialement un habitué des grandes surprises, et la liste ne devrait pas échapper à cette logique de groupe qui tient tant au coeur du Basque. Avec les performances sous le maillot bleu et en cette fin de saison, certains joueurs peuvent déjà préparer leurs valises dans le but de passer le plus de temps possible sur le continent américain.
Et pour RMC, à quelques heures de la divulgation de la liste, il n’y a déjà plus aucun doute. La radio sportive affirme qu’il n’y aura quasiment aucune surprise ce jeudi soir sur TF1 et que les joueurs convoqués seront donc les suivants.

Chevalier, Mateta et Thauvin zappés par Deschamps

Au poste de gardien, on retrouvera Maignan, Samba et Risser, avec un Chevalier qui n’aura donc pas convaincu Didier Deschamps d’être le troisième gardien.
En défense, ce sera du grand classique avec Saliba, Konaté, Koundé, Gusto, Digne, Lucas et Théo Hernandez ainsi que Upamecano.

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Au milieu, ce sera aussi fidèle aux dernières convocations avec Rabiot, Kanté, Tchouaméni, Camavinga, Zaïre-Emery et Koné.
Enfin devant, le choix est large mais « DD » va faire confiance à ses valeurs sures, tout en intégrant un peu de jeunesse. Ce sont donc Doué, Kolo Muani, Mbappé, Olise, M. Thuram, Akliouche, Cherki, Barcola et Dembélé qui complèteront cette liste toujours très attendue de Didier Deschamps.
De quoi présenter une belle déception pour quelques outsiders comme Chevalier, Udol, Lacroix, Thauvin, Mateta ou Kalulu, cités ces derniers temps et qui risquent de rester en réserve de la République en cas de coup dur d’ici le mois de juin.
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Derniers commentaires

L'OL viré par l'UEFA, l'OM en Ligue des Champions, Textor accusé

Mais que va t-on faire maintenant face à ce vilain John Textor ? Je viens d'apprendre que c'est lui qui serait aussi responsable de l'augmentation du prix de l'Essence. 😭😭😭 Qu'est-ce qu'on attend pour le mettre en prison !?

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Très peu l'ont sauf les très grands coachs des 4-5 clubs qui dominent l'Europe

L'OL viré par l'UEFA, l'OM en Ligue des Champions, Textor accusé

Arrête de parler de textor. Tu dois être le seul sur terre à le défendre après ces chiens et son poisson rouge

L'UEFA, c'est pas la Ligue 1, l'OL est sauvé

Déjà ce sont 8 matchs hein.... Et puis qu'est ce que tu en sais !!!! Une autre madame Irma du site...

L'UEFA, c'est pas la Ligue 1, l'OL est sauvé

nn mais vous dites des choses et 2h apres son contraire.... Pkoi ?? pour faire des commentaires. L'OL viré par l'UEFA, l'OM en Ligue des Champions, Textor accusé celui de 10h Ce n'est pas la premiere fois..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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