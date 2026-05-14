EdF : RMC dévoile les 26 joueurs de la liste de Deschamps

Zéro surprise dans la liste de Deschamps, si ce n'est l'absence de Lucas Chevalier, c'est le pari que prend RMC à quelques heures de l'annonce de la sélection nationale pour la Coupe du monde.

C’est ce jeudi soir que Didier Deschamps va dévoiler sa liste des joueurs convoqués pour la Coupe du monde. Le sélectionneur national n’est pas spécialement un habitué des grandes surprises, et la liste ne devrait pas échapper à cette logique de groupe qui tient tant au coeur du Basque. Avec les performances sous le maillot bleu et en cette fin de saison, certains joueurs peuvent déjà préparer leurs valises dans le but de passer le plus de temps possible sur le continent américain.

Et pour RMC, à quelques heures de la divulgation de la liste, il n’y a déjà plus aucun doute. La radio sportive affirme qu’il n’y aura quasiment aucune surprise ce jeudi soir sur TF1 et que les joueurs convoqués seront donc les suivants.

Chevalier, Mateta et Thauvin zappés par Deschamps

Au poste de gardien, on retrouvera Maignan, Samba et Risser, avec un Chevalier qui n’aura donc pas convaincu Didier Deschamps d’être le troisième gardien.

En défense, ce sera du grand classique avec Saliba, Konaté, Koundé, Gusto, Digne, Lucas et Théo Hernandez ainsi que Upamecano.

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Au milieu, ce sera aussi fidèle aux dernières convocations avec Rabiot, Kanté, Tchouaméni, Camavinga, Zaïre-Emery et Koné.

Enfin devant, le choix est large mais « DD » va faire confiance à ses valeurs sures, tout en intégrant un peu de jeunesse. Ce sont donc Doué, Kolo Muani, Mbappé, Olise, M. Thuram, Akliouche, Cherki, Barcola et Dembélé qui complèteront cette liste toujours très attendue de Didier Deschamps.

De quoi présenter une belle déception pour quelques outsiders comme Chevalier, Udol, Lacroix, Thauvin, Mateta ou Kalulu, cités ces derniers temps et qui risquent de rester en réserve de la République en cas de coup dur d’ici le mois de juin.