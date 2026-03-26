PSG-Lens reporté, ça prend une tournure politique

Le déplacement du match de Lens face au PSG fait énormément réagir. Xavier Bertrand a estimé que l'équité du championnat de France était bafouée.

Le hasard du calendrier a très mal fait les choses pour la Ligue de Football de Professionnel. C’est pile le match qui peut faire basculer le titre de champion de France qui s’est retrouvé coincé entre les deux quarts de finale du PSG face à Liverpool et la LFP a donc décidé de le décaler peu avant la fin de la saison, malgré son importance capitale.

Ce choc, c’est maintenant le match le plus important de la saison en championnat pour les deux clubs. Et pourtant, la LFP a décidé de ne pas entendre la position du RC Lens, qui avait pourtant fait valoir des arguments sportifs sérieux : deux semaines sans match, puis trois rencontres en huit jours à enchaîner. Le RC Lens a eu raison de tenir bon. Il défendait non pas ses seuls intérêts, mais un principe fondamental : l’équité sportive », a souligné Xavier Bertrand, qui reprend les arguments des dirigeants du club de sa région. Le RC Lens avait déjà fait savoir qu’il « ne se faisait pas d’illusions » sur la volonté de la Ligue de protéger le parcours européen du PSG. Cette décision a le de faire hurler dans le Nord de la France, et notamment chez son chef de région Xavier Bertrand. L’homme politique de droite, président du conseil régional, n’a pas caché sa colère en voyant que l’équité sportive était bafouée. «», a souligné Xavier Bertrand, qui reprend les arguments des dirigeants du club de sa région.

De son côté, le RC Lens vient de réagir officiellement comme le démontre le communiqué publié ci-dessus. Mais cette décision énerve déjà chez les supporters. Les fidèles de Bollaert sont mécontents de devoir se rendre au stade un soir de semaine, alors qu’il y avait un dimanche de prévu pour cette rencontre. S’ils en avaient besoin, les « Sang et Or » vont néanmoins être motivés par ce qui est vécu comme une injuste dans les Hauts de France pour aller chercher un titre à leur portée. A sept journées de la fin, Lens n’est qu’à un point du PSG, qui compte toutefois un match en moins, avec sa rencontre décalée contre Nantes entre les deux matchs face à Chelsea.