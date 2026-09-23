PSG : La folie à 1 milliard de Luis Enrique au Barça

Après avoir recruté Ferran Torres en provenance du FC Barcelone cet été, le Paris Saint-Germain et Luis Enrique ont l'intention de frapper à nouveau en envisageant un transfert de Pedri. Un rêve qui risque de coûter particulièrement cher.

Si le Paris Saint-Germain a remporté les deux dernières Ligue des champions, cela n'empêche pas Luis Enrique de vouloir maintenir l'exigence à son niveau le plus fort afin de continuer à faire prospérer son football sur le continent européen. Cela passe forcément par un renouvellement systématique de l'effectif, aux postes où les besoins se font le plus ressentir.

L'été dernier, le club de la capitale a justement réalisé le plus gros mercato de son histoire dans le sens des départs, et en a profité pour faire quelques ajustements avec de nouvelles recrues. Toutefois, pour l'entraineur parisien, il manque encore un maillon essentiel dans son jeu. Un joueur comme Pedri, par exemple.

Luis Enrique rêve de Pedri, mais...

A en croire les informations d'El Nacional, le Paris Saint-Germain suit de très près les performances de Pedri. Le natif des Canaries est un élément important de l'effectif du FC Barcelone et, indéniablement, un joueur qui a de quoi faire rêver tous les entraineurs. Et surtout Luis Enrique, qui le connait plutôt bien puisqu'il a eu sous ses ordres en sélection espagnole. Son profil correspond pleinement aux intentions de jeu de l'entraineur du PSG, lui qui a une science du placement remarquable, une technique irréprochable et une capacité à prendre le jeu à son compte.

Face à cet intérêt, la direction du Barça a toutefois décidé de le verrouiller, apprend-on. Le quotidien catalan affirme que Joan Laporta n'a aucune intention de vendre un nouveau joueur au PSG, et encore moins Pedri. Il a donc expliqué à ses homologues parisiens qu'il faudrait compter uniquement sur le montant de sa clause libératoire… soit 1 milliard d'euros. Reste à savoir malgré tout si Luis Enrique parviendra à convaincre Pedri de franchir le pas, comme l'a fait Ferran Torres avant lui cet été, alors que son intérêt pour lui ne date clairement pas d'aujourd'hui.