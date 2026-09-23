PSG : La folie à 1 milliard de Luis Enrique au Barça

Et donc ? Tu vois des perf a city un peu ? Ou tu aimes juste pas le joueur lol
"on gagnes des titres avec des buteurs " On gagne surtout des titres avec une équipe ou tout le monde fait les efforts... c'est pour ca que les équipes de mboulard ne gagne rien !! Ou as tu vu que j'ai changer de sujet? Le sujet c'est ton Mbappé, ou meme au Réal il s'est fait siffler par les supporteurs qui sont pas aveugles et regarde les matchs contrairement à toi le footix avec tes stats mdr
Oui il foudroit un ballon d'or en faisant le mendiant dans les médias pour obtenir un titre que le nul Dembelé à gagner mdr Tu vis dans un monde parallèle ! ces deux dernières saisons Dembele c'est deux ldc et un ballon d'or ! et toi tu viens m'expliquer que le mec qui gagne rien le foudroit !!! MDR Chaque année ton Mboulard regarde Dembele marquer en demi et en finale de LDC !!! Dembele le fait en vrai, ton champion préferé le fait uniquement sur sa console :) Si t'es pas capable de voir que ses équipes sont déséquilibrés car Monsieur refuse de défendre, c'est que tu regardes pas les matchs footix ! Le PSG le remplace par Kvara et de suite l'équipe est plus équilibrée, il part au réal et c'est l'inverse !!! Toi a priori, tu regardes justes les stats et pas les martchs pour ne pas voir ce que tout le monde constate le footix : il marque plein de buts, car il pense qu'à ca, refuse de défendre et ses équipes sont lamentables car complètement déséquilibré avec un mec qui fait jamais les effots !! Va te branler sur du golf, les sports collectifs c'est clairement pas pour toi mr stats :)
Attention au karma, tes pas a l'abri avec l'OL qui croule sous les dettes
"depuis quand on a pas les noms des gens qui font des delit et qui son mort?" parcequ'hormis un cas médiatisé, quand la famille des voyoux chialent, les noms ne sont jamais donnés abruti ! C EST LA LOI Mais toi tu as accès à des listes qui sont interdites par la loi !! T'es le roi des mythos mdr Genre tu penses que qq'un va croire que tu disposes dela liste de tous les noms des morts suite à un délit de fuite ! Alors que c'est strictement interdit et que le ministère de l'intérieur ne communique pas cela ! va voir un psychiatre et soigne ta mythomanie, c'est vraiment grave à ce niveau !!!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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🚨 𝗙𝗘𝗥𝗥𝗔𝗡 𝗧𝗢𝗥𝗥𝗘𝗦 𝗔𝗨𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗩𝗢𝗨𝗟𝗨 𝗘𝗠𝗠𝗘𝗡𝗘𝗥 𝗣𝗘𝗗𝗥𝗜 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗦𝗘𝗦 𝗩𝗔𝗟𝗜𝗦𝗘𝗦 𝗔̀ 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦 ! 💔🇪🇸 Le nouveau joueur du PSG est revenu sur son adaptation en France et son récent déménagement : "Je m'adapte bien parce qu'au final, nous les