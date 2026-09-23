PSG : La folie à 1 milliard de Luis Enrique au Barça

PSG : La folie à 1 milliard de Luis Enrique au Barça

PSG23 sept. , 13:30
parQuentin Mallet
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Après avoir recruté Ferran Torres en provenance du FC Barcelone cet été, le Paris Saint-Germain et Luis Enrique ont l'intention de frapper à nouveau en envisageant un transfert de Pedri. Un rêve qui risque de coûter particulièrement cher.
Si le Paris Saint-Germain a remporté les deux dernières Ligue des champions, cela n'empêche pas Luis Enrique de vouloir maintenir l'exigence à son niveau le plus fort afin de continuer à faire prospérer son football sur le continent européen. Cela passe forcément par un renouvellement systématique de l'effectif, aux postes où les besoins se font le plus ressentir.
L'été dernier, le club de la capitale a justement réalisé le plus gros mercato de son histoire dans le sens des départs, et en a profité pour faire quelques ajustements avec de nouvelles recrues. Toutefois, pour l'entraineur parisien, il manque encore un maillon essentiel dans son jeu. Un joueur comme Pedri, par exemple.

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Luis Enrique rêve de Pedri, mais...

A en croire les informations d'El Nacional, le Paris Saint-Germain suit de très près les performances de Pedri. Le natif des Canaries est un élément important de l'effectif du FC Barcelone et, indéniablement, un joueur qui a de quoi faire rêver tous les entraineurs. Et surtout Luis Enrique, qui le connait plutôt bien puisqu'il a eu sous ses ordres en sélection espagnole. Son profil correspond pleinement aux intentions de jeu de l'entraineur du PSG, lui qui a une science du placement remarquable, une technique irréprochable et une capacité à prendre le jeu à son compte.
Face à cet intérêt, la direction du Barça a toutefois décidé de le verrouiller, apprend-on. Le quotidien catalan affirme que Joan Laporta n'a aucune intention de vendre un nouveau joueur au PSG, et encore moins Pedri. Il a donc expliqué à ses homologues parisiens qu'il faudrait compter uniquement sur le montant de sa clause libératoire… soit 1 milliard d'euros. Reste à savoir malgré tout si Luis Enrique parviendra à convaincre Pedri de franchir le pas, comme l'a fait Ferran Torres avant lui cet été, alors que son intérêt pour lui ne date clairement pas d'aujourd'hui.
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Et donc ? Tu vois des perf a city un peu ? Ou tu aimes juste pas le joueur lol

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"on gagnes des titres avec des buteurs " On gagne surtout des titres avec une équipe ou tout le monde fait les efforts... c'est pour ca que les équipes de mboulard ne gagne rien !! Ou as tu vu que j'ai changer de sujet? Le sujet c'est ton Mbappé, ou meme au Réal il s'est fait siffler par les supporteurs qui sont pas aveugles et regarde les matchs contrairement à toi le footix avec tes stats mdr

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Oui il foudroit un ballon d'or en faisant le mendiant dans les médias pour obtenir un titre que le nul Dembelé à gagner mdr Tu vis dans un monde parallèle ! ces deux dernières saisons Dembele c'est deux ldc et un ballon d'or ! et toi tu viens m'expliquer que le mec qui gagne rien le foudroit !!! MDR Chaque année ton Mboulard regarde Dembele marquer en demi et en finale de LDC !!! Dembele le fait en vrai, ton champion préferé le fait uniquement sur sa console :) Si t'es pas capable de voir que ses équipes sont déséquilibrés car Monsieur refuse de défendre, c'est que tu regardes pas les matchs footix ! Le PSG le remplace par Kvara et de suite l'équipe est plus équilibrée, il part au réal et c'est l'inverse !!! Toi a priori, tu regardes justes les stats et pas les martchs pour ne pas voir ce que tout le monde constate le footix : il marque plein de buts, car il pense qu'à ca, refuse de défendre et ses équipes sont lamentables car complètement déséquilibré avec un mec qui fait jamais les effots !! Va te branler sur du golf, les sports collectifs c'est clairement pas pour toi mr stats :)

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Attention au karma, tes pas a l'abri avec l'OL qui croule sous les dettes

Le Real Madrid menace de quitter la Liga

"depuis quand on a pas les noms des gens qui font des delit et qui son mort?" parcequ'hormis un cas médiatisé, quand la famille des voyoux chialent, les noms ne sont jamais donnés abruti ! C EST LA LOI Mais toi tu as accès à des listes qui sont interdites par la loi !! T'es le roi des mythos mdr Genre tu penses que qq'un va croire que tu disposes dela liste de tous les noms des morts suite à un délit de fuite ! Alors que c'est strictement interdit et que le ministère de l'intérieur ne communique pas cela ! va voir un psychiatre et soigne ta mythomanie, c'est vraiment grave à ce niveau !!!

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