OM : McCourt avait promis à Genesio de garder les stars

Après la défaite de l'OM face au Paris Saint-Germain lors du dernier Classique, Bruno Genesio a confirmé qu'il allait discuter avec ses dirigeants. Pour Pascal Olmeta, ancien de la maison, McCourt a tout simplement trahi son entraineur.

L'état de l' Olympique de Marseille laisse clairement à désirer. De club qui jouait le titre il y a encore un an à club qui sort d'un été catastrophique et d'un début de saison complètement raté, il s'en est passé des choses depuis. Aujourd'hui à la tête de l'équipe, Bruno Genesio n'a pu compter sur aucun recrutement lors du mercato de cet été, tout en voyant des joueurs importants être vendus pour alléger la masse salariale.

Et la première victoire de la saison face à Strasbourg (4-0) n'a été qu'un écran de fumée puisque Marseille a perdu tous ses matchs depuis, soit 5 toutes compétitions confondues. Pour Pascal Olmeta, ancien gardien de l'OM (1990-1993), Genesio a tout simplement été trahi par sa direction, et plus précisément par Frank McCourt.

Olmeta rejette la faute sur McCourt

« Monsieur McCourt… faut arrêter de tourner autour du pot, s'il n'a plus l'envie ou les moyens de faire grandir l'OM, il faut le vendre. Récupérez ce que vous pouvez récupérer et passez à autre chose et laissez la place à quelqu'un qui a de l'ambition. L'OM, ce n'est pas qu'une entreprise, c'est une institution, c'est l'histoire, la Bonne Mère. Les supporters méritent un projet sportif à la hauteur de ce club.

Si on ne peut plus avancer, il faut laisser sa place à quelqu'un d'autre. Selon mes informations, McCourt a trahi Genesio. Il lui avait promis de ne pas vendre la colonne vertébrale et qu'il y aurait des recrues. Au final, il a vendu la colonne vertébrale et il n'y a pas de recrues. C'est une trahison », a-t-il déclaré dans l'émission Rothen s'enflamme.