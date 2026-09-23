Le PSG passe à l'action pour recruter Esteban Lepaul

Le PSG passe à l'action pour recruter Esteban Lepaul

PSG23 sept. , 8:20
parCorentin Facy
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Meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière et sélectionné par Zinedine Zidane en équipe de France, Esteban Lepaul a tapé dans l’oeil du PSG qui a entrepris des premières démarches pour le recruter.
A 26 ans, la carrière d’Esteban Lepaul a totalement changé de dimension ces dernières semaines. Meilleur buteur du championnat de France de Ligue 1 avec le Stade Rennais l’an passé, l’ex-attaquant d’Angers a découvert lundi l’équipe de France. Convoqué par Zinedine Zidane pour les quatre matchs de Ligue des Nations à venir, Esteban Lepaul voit de nouvelles perspectives s’ouvrir à lui. Son nouveau statut d’international pourrait lui ouvrir les portes de clubs de très haut niveau dans les semaines à venir.

Le PSG s'est déplacé pour Lepaul

Une tendance confirmée par le site Fussball News, qui révèle que quatre cadors européens ont envoyé des scouts pour l’observer lors du match d’Europa League entre le Stade Rennais et Sturm Graz la semaine passée. Le Benfica Lisbonne, l’Inter Milan et l’Atlético de Madrid étaient dans les tribunes pour Esteban Lepaul… au même titre que le Paris Saint-Germain. Même si le double champion d’Europe en titre est déjà fourni en attaque avec Dembélé, Doué, Godts ou encore Kvara et Akliouche, Luis Enrique et Luis Campos apprécient beaucoup le profil de Lepaul.
Véritable buteur à l’instar de Gonçalo Ramos, le Rennais présente des caractéristiques techniques qui correspondent davantage à la philosophie de jeu de Luis Enrique. Le Paris Saint-Germain, qui adore recruter Français ces dernières années, n’exclut donc pas de passer concrètement à l’action dans les semaines ou les mois à venir pour recruter Esteban Lepaul.
Son prix est évalué à 60 millions d’euros par le Stade Rennais selon le média spécialisé, qui ajoute que le club breton n’a reçu « aucune offre concrète » dans l’optique du mercato hivernal pour l’instant. Si Esteban Lepaul continue sur sa folle lancée, nul doute que les propositions arriveront et qu’elles dépasseront sans problème les 15 millions d’euros investis pour le recruter en provenance d’Angers il y a un peu plus d’un an. Reste à voir si le PSG, qui s’est déjà déplacé pour l’observer, fera partie des clubs qui concrétiseront leur intérêt par une offre ferme et concrète.

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