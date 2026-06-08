PSG : Kvaratskhelia priorité du Real, c'est confirmé

Et si le Real Madrid avait un plan B en cas d’échec dans le dossier Michael Olise ? De plus en plus de sources indiquent que Florentino Pérez est prêt à foncer au PSG pour recruter Khvicha Kvaratskhelia.

Réélu à la présidence du Real Madrid , Florentino Pérez va pouvoir continuer ses emplettes. Le dirigeant espagnol de 79 ans a déjà finalisé les arrivées de José Mourinho, de Denzel Dumfries et d’Ibrahima Konaté. C’est un bon début, mais les Socios qui ont voté pour Florentino Pérez attendent à présent un nom plus ronflant d’autant que le président réélu a promis durant la campagne un « galactique » à 150 millions d’euros. La presse espagnole a rapidement dévoilé le nom du joueur ciblé par le dauphin du Barça en Liga : Michael Olise.

Le Bayern Munich n’a cependant pas l’intention d’ouvrir la porte à son international français, même en cas d’offre colossale. Ces derniers jours, le nom de Khvicha Kvaratskhelia a aussi filtré du côté du Real Madrid. Le PSG peut craindre une offensive de la Casa Blanca pour son international géorgien. Et pour cause, le média britannique TeamTalk confirme les rumeurs du week-end passé, révélant que l’un des joueurs ciblés par le Real Madrid cet été est bien Khvicha Kvaratskhelia.

Recruté par le PSG à Naples pour 80 millions d’euros il y a un an et demi, l’ailier gauche de 25 ans a tout gagné dans la capitale française depuis son arrivée. Son profil d’ailier ultra-efficace, toujours excellent dans les gros matchs et en plus capable de nombreux efforts défensifs plaît énormément à José Mourinho qui a immédiatement validé cette piste auprès de sa direction. Reste que pour convaincre le Paris Saint-Germain de lâcher Khvicha Kvaratskhelia, il va falloir un sacré tremblement de terre.

Kvaratskhelia intransférable pour le PSG

Valorisé à 140 millions d’euros par Transfermarkt, l’ancien Napolitain est intransférable aux yeux de Luis Campos et de Luis Enrique, qui savent à quel point « Kvara » est indispensable à l’équipe. Le seul élément qui pourrait contribuer à un départ serait de possibles envies d’ailleurs de Kvaratskhelia en cas de proposition du Real Madrid, ce qui n’a pas encore été mentionné. Les supporters parisiens resteront attentifs à ce dossier, croisant les doigts au maximum pour voir leur nouveau chouchou rester au moins une saison supplémentaire au Parc des Princes.