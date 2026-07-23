EdF : Deschamps l’a humilié, l’arbitre de France-Espagne répond

EdF : Deschamps l’a humilié, l’arbitre de France-Espagne répond

Equipe de France23 juil. , 13:00
parCorentin Facy
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Très sévèrement critiqué par Didier Deschamps après la demi-finale France-Espagne à la Coupe du monde, l’arbitre Ivan Barton a réagi aux propos du désormais ex-sélectionneur des Bleus.
Le penalty accordé à l’Espagne à la 20e minute de la demi-finale contre l’équipe de France n’a pas été digéré par Didier Deschamps. Après la défaite des Bleus contre la Roja, celui qui était alors sélectionneur des Bleus a vivement critiqué l’arbitre de la rencontre Ivan Barton. « Je ne vais pas insister car sinon je vais passer pour une pleureuse. Est ce que l’arbitre a le niveau pour arbitrer une demie de Coupe du Monde ? » s’était notamment interrogé Didier Deschamps face aux journalistes après le match.
La France réclamait une main de Lamine Yamal juste avant la faute de Lucas Digne sur l’ailier espagnol de Barcelone, mais Ivan Barton a laissé jouer et n’est pas allé voir la VAR pour éventuellement revenir sur sa décision. D'autres décisions, légères mais étonnantes, comme les changements de sens pour un coup-franc en faveur de Dembélé et un corner pour les Bleus, ont été pointées du doigt. Malgré les critiques qui l’ont mis dans la lumière, Ivan Barton reste positif et a tenu à réagir avec classe aux propos de Didier Deschamps dans une interview accordée à Jorge Ramos.

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« Si les critiques m’ont affecté ? Non, absolument pas… Chacun a le droit d’avoir son opinion. Nous savons ce que nous avons vécu, ce pour quoi nous nous sommes battus, comment nous l’avons mérité et nous savons pourquoi nous sommes là (en demi-finale). Aucun commentaire ne nous fera douter de notre raison d’être » a simplement commenté Ivan Barton, sans en rajouter davantage sur les critiques de Didier Deschamps et sans revenir non plus sur sa décision de ne pas siffler main de Lamine Yamal sur l’action du penalty en faveur de l’Espagne contre la France.
Une réponse qui aura sans doute beaucoup de mal à calmer la déception et l’amertume de Didier Deschamps, convaincu que l’issue de France-Espagne aurait pu être différente avec un autre arbitre.
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ben non pas obliger de vendre. le club n'a pas fait de folie ses dernieres années ils peuvent se le permettre

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il n'ont pas signer de gros joueur depuis un bout de temps dc ils ont les moyens c'est pas le barca

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pour ca que dd a deja battu l'espagne mdr

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La france n'a pas raté sa coupe du monde, arrete STP, c'est factuellement faux....Oui je n'en peux plus de le desch mais dis pas nimp quand meme...

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