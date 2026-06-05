PSG : Les 150ME de Madrid, c'est pour Kvaratskhelia

Florentino Perez ayant promis de faire une offre à hauteur de 150 millions d'euros pour faire venir une star mondiale au Real Madrid, tout le monde a pensé à Vitinha ou Joao Neves. En fait, le président madrilène penserait à Khvicha Kvaratskhelia.

Lancé dans une campagne électorale frénétique, Florentino Perez a voulu surenchérir sur la promesse de son adversaire, Enrique Riquelme, qui s'est engagé à faire venir Erling Haaland. Et l'actuel patron de Madrid a donc annoncé jeudi soir qu'il allait faire venir un joueur en lâchant le plus gros chèque de l'histoire du Real , à savoir 150ME. Aussitôt les regards se sont tournés vers Paris et plus précisément vers Vitinha et Joao Neves, dont les noms ont déjà circulé du côté de la capitale espagnole. Autre piste, celle menant à Michael Olise, mais du côté du Bayern Munich, on a rapidement fait savoir que l'international français était totalement intransférable.

Au lendemain des propos de Florentino Pérez, Sébastien Vidal et Goals Xtra révèlent qu'en fait, le président du Real Madrid pense à Khvicha Kvaratskhelia, l'ailier géorgien du Paris Saint-Germain. « Le joueur dont rêve Florentino Perez au Real Madrid n’est absolument pas Joao Névés comme j’ai pu le lire partout. Le président du Real veut casser la tirelire pour Khvicha Kvaratskhelia », a confirmé le journaliste français après l'annonce du média anglais. Le président du Real Madrid n'a pas oublié que lorsqu'il évoluait encore à Naples, Khvicha Kvaratskhelia avait confié que quand il était enfant, il rêvait de porter le maillot du Real Madrid. Et Florentino Pérez n'est pas loin de penser que comme pour Kylian Mbappé, il est en mesure de réaliser ce rêve, mais cette fois en payant le prix fort.

Khvicha Kvaratskhelia rêvait de Madrid quand il était enfant