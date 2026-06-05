Khvicha Kvaratskhelia vers un record
Kvaratskhelia atout du PSG en Ligue des champions

PSG : Les 150ME de Madrid, c'est pour Kvaratskhelia

PSG05 juin , 13:00
parClaude Dautel
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Florentino Perez ayant promis de faire une offre à hauteur de 150 millions d'euros pour faire venir une star mondiale au Real Madrid, tout le monde a pensé à Vitinha ou Joao Neves. En fait, le président madrilène penserait à Khvicha Kvaratskhelia.
Lancé dans une campagne électorale frénétique, Florentino Perez a voulu surenchérir sur la promesse de son adversaire, Enrique Riquelme, qui s'est engagé à faire venir Erling Haaland. Et l'actuel patron de Madrid a donc annoncé jeudi soir qu'il allait faire venir un joueur en lâchant le plus gros chèque de l'histoire du Real, à savoir 150ME. Aussitôt les regards se sont tournés vers Paris et plus précisément vers Vitinha et Joao Neves, dont les noms ont déjà circulé du côté de la capitale espagnole. Autre piste, celle menant à Michael Olise, mais du côté du Bayern Munich, on a rapidement fait savoir que l'international français était totalement intransférable.
Au lendemain des propos de Florentino Pérez, Sébastien Vidal et Goals Xtra révèlent qu'en fait, le président du Real Madrid pense à Khvicha Kvaratskhelia, l'ailier géorgien du Paris Saint-Germain. « Le joueur dont rêve Florentino Perez au Real Madrid n’est absolument pas Joao Névés comme j’ai pu le lire partout. Le président du Real veut casser la tirelire pour Khvicha Kvaratskhelia », a confirmé le journaliste français après l'annonce du média anglais. Le président du Real Madrid n'a pas oublié que lorsqu'il évoluait encore à Naples, Khvicha Kvaratskhelia avait confié que quand il était enfant, il rêvait de porter le maillot du Real Madrid. Et Florentino Pérez n'est pas loin de penser que comme pour Kylian Mbappé, il est en mesure de réaliser ce rêve, mais cette fois en payant le prix fort.

Khvicha Kvaratskhelia rêvait de Madrid quand il était enfant

Cependant, Khvicha Kvaratskhelia a encore trois ans de contrat avec le Paris Saint-Germain, et il est évident que Luis Enrique ne laissera pas partir celui qui a largement contribué à amener le PSG au sommet de la hiérarchie européenne depuis qu'il a signé lors du mercato d'hiver 2025. Les 150 millions d'euros promis par le président du Real Madrid ne changeront rien, Paris ne sera pas vendeur, et Florentino Pérez sait que Nasser Al-Khelaifi ne cèdera rien. Le président qatari du PSG n'a pas oublié le feuilleton Mbappé, et même s'il a renoué le dialogue avec son homologue de Madrid, il ne lui fera aucun cadeau, même à ce prix-là.
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Derniers commentaires

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Ils peuvent faire la chasse, ça ne forcera jamais les amateurs de foot à payer une fortune pour plusieurs abonnements. Donc on ne peut pas parler de manque à gagner finalement.

L'OM vendu à Rodolphe Saadé, il y a un « faisceau d’indices »

Saadé il pas fout il attend que mc court soit sur la corde raide pour qu'il baisse le prix de vente

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

Et c est la vérité 700 bar pour rien alors que des Nantes sochaux Toulouse guingamp etc on réussi.....en cup .

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

on parle d'une ville ,d'un club, ou d'un mec?? Le PSG permet au bas du front de se sentir superieur, alors que le PSG ,c'est ni toi, ni lui Ca vous a pas rendu plus intelligent, on peut le lire ici

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

Vivre par procuration !??!! 😁😁tu as honte de rien toi !!!😄

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