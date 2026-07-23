PSG : L’agent de Barcola à Barcelone, c’est du délire

Annoncé en contact avec le FC Barcelone, Bradley Barcola fait l’objet d’une fausse rumeur partie d’une erreur grossière. L’ailier du Paris Saint-Germain a été associé à tort au célèbre agent Jorge Mendes.

En pleine période de mercato , il en faut peu pour alimenter les rumeurs. Nouvelle illustration sur le cas Bradley Barcola, l'ailier du Paris Saint-Germain annoncé en contact avec le FC Barcelone. Le bruit de couloir vient d’un déplacement de Jorge Mendes en Catalogne. Le célèbre agent a tenu à accompagner son joueur Karim Adeyemi pour sa signature officielle chez les Blaugrana. Au passage, le Portugais a discuté de João Cancelo, le latéral polyvalent d’Al-Hilal qui aimerait revenir au Barça suite à son prêt la saison dernière, et du milieu barcelonais Marc Casado, non retenu.

Le Parisien est également cité au menu des discussions. Une information erronée, alerte Fabrizio Romano, qui rappelle la véritable identité du représentant de l’international français. « Quelqu'un a lié l'arrivée de Jorge Mendes à Bradley Barcola, en le considérant comme une possibilité pour le Barça, s’est étonné le journaliste sur sa chaîne YouTube. Mais à ma connaissance, Bradley Barcola n'a absolument rien à voir avec Jorge Mendes. Il n'est pas son agent. Bradley Barcola est avec l'agence de Moussa Sissoko. »

« Et je vais le répéter aujourd'hui, comme hier, le mois dernier, il y a deux ou trois mois… Bradley Barcola est la priorité absolue de Liverpool, a insisté le spécialiste mercato. Liverpool adore Bradley Barcola. Je sais que beaucoup d'entre vous doutent de mon information, peut-être parce qu'elle n'est pas confirmée partout. Je ne sais pas si ce sera possible financièrement, mais ce que je peux vous dire, c'est que Liverpool reste très intéressé par Bradley Barcola. Second point, le Barça n'est pas impliqué dans cette histoire puisque Jorge Mendes n'est pas son agent. » En cas de départ de l’ailier, ce sera plutôt chez les Reds ou du côté d'Arsenal. Du moins si le Paris Saint-Germain fixe un prix abordable.