Jules Kondé, bientot au PSG
Le PSG pense toujours à Jules Koundé

PSG : Jules Koundé toujours plus proche de Paris

PSG20 mars , 12:20
parClaude Dautel
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Le PSG a besoin de se renforcer défensivement et pour cela les dirigeants du club français pensent notamment à Jules Koundé. L'international français du Barça a été contacté sur ce sujet par Ousmane Dembélé.
Ce n'est pas la presse française qui le dit, mais les médias sportifs catalans proches du FC Barcelone. Le Paris Saint-Germain est entré dans la danse concernant Jules Koundé, dont l'avenir au Barça est incertain même s'il a encore quatre ans de contrat avec le club de Joan Laporta. Et El Nacional précise que, pour convaincre le joueur formé aux Girondins de Bordeaux de signer au PSG, c'est Ousmane Dembélé qui aurait personnellement pris la peine de parler de tout cela à son coéquipier en équipe de France. Les deux joueurs sont proches, et le Ballon d'Or a forcément des arguments à faire entendre à l'arrière droit du Barça et des Bleus.

Koundé tenté par le PSG

Même si le mercato estival est encore loin, le Paris Saint-Germain doit forcément avancer ses pions sur différentes pistes afin de renforcer encore plus l'effectif de Luis Enrique. Et la signature de Jules Koundé serait indiscutablement un gros plus. Cependant, il faut également savoir si le FC Barcelone laissera partir son joueur pour le PSG, une équipe qui fait cauchemarder Joan Laporta. Pour le média sportif catalan, Jules Koundé pourrait faire pencher la balance du côté parisien. « Bien que Jules Koundé demeure un joueur important du Barça , la possibilité d'un retour en France et d'un rôle de premier plan au PSG le fait hésiter. La situation actuelle et l'intérêt du club parisien influencent sa décision. Pour l'instant, rien n'est encore décidé concernant l'avenir de Koundé, mais il reste ouvert à cette option. Le défenseur évalue sa situation et se demande si le moment est venu de changer d'air », précisent nos confrères barcelonais.
Actuellement valorisé à 65 millions d'euros par Transfermarkt, ce qui n'est pas un prix délirant pour un club comme le Paris Saint-Germain, le défenseur français, qui n'a pas été retenu par Didier Deschamps en raison d'un souci musculaire, se prépare donc peut-être à un déménagement vers la capitale française l'été prochain. La balle est dans son camp, mais aussi dans celui des dirigeants barcelonais.
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Voir la philosophie de Fonceca avec ses compositions et son jeux a cinq derrière.

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Et oui mais Fonceca a choisi de jouer derrière, 5 défenseurs, on a bien vu devant le Celta Vigo, première mi-temps, la baballe derrière au risque de se faire contrer et d'encaisser, mais non heureusement Niakate a mis un coup de "pelle" et paf carton rouge..... Parfois pour essayer, ils ont envoyé de grands ballon devant, du style Endrick démerde toi..... Et oui là c'est compliqué. Avant de juger réellement les hommes, regardons celui qui a créé le système.

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il n'y a que les cons qui ne change pas d'avis

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Et oui pour quoi le REAL le mettait ede côté..... Le REAL un grand club qui connait son sujet.

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A bon quand on est bien entourré , on est bon , quand on se retrouve tout seul on est mauvais Un peu comme un coureur cycliste quand il est lâché a 2 kms derrière les autres et ne peut revenir c'est un nul mais quand il se fait emmener par son équipe sans donner un coup de pédale c'est un champion

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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