EdF : La France avec Mbappé et Chevalier pour affronter le Brésil

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi la liste des joueurs appelés pour les deux prochains matchs de l’équipe de France. A moins de trois mois de la Coupe du monde, ce sera le premier rendez-vous aux Etats-Unis pour les Bleus, qui affronteront le Brésil et la Colombie. Pour ces deux rencontres, Didier Deschamps a appelé les joueurs suivants :

Les 26 joueurs de l’équipe de France

Gardiens : Chevalier, Maignan, Samba

Défenseurs : Digne, Malo Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, Kalulu, Konaté, Saliba, Upamecano

Milieux de terrain : Camavinga, Kanté, Koné, Rabiot, Tchouaméni, Zaïre-Emery

Attaquants : Akliouche, Cherki, Dembélé, Doué, Ekitike, Kolo-Muani, Mbappé, Olise, Thuram