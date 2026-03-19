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EdF : La France avec Mbappé et Chevalier pour affronter le Brésil

Equipe de France19 mars , 14:04
parGuillaume Conte
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Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi la liste des joueurs appelés pour les deux prochains matchs de l’équipe de France. A moins de trois mois de la Coupe du monde, ce sera le premier rendez-vous aux Etats-Unis pour les Bleus, qui affronteront le Brésil et la Colombie. Pour ces deux rencontres, Didier Deschamps a appelé les joueurs suivants :
Les 26 joueurs de l’équipe de France
Gardiens : Chevalier, Maignan, Samba
Défenseurs : Digne, Malo Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, Kalulu, Konaté, Saliba, Upamecano
Milieux de terrain : Camavinga, Kanté, Koné, Rabiot, Tchouaméni, Zaïre-Emery
Attaquants : Akliouche, Cherki, Dembélé, Doué, Ekitike, Kolo-Muani, Mbappé, Olise, Thuram
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Certes, c'est pour ça que je ne parle pas de l'équipe en soit mais du reste qui peut néanmoins avoir un rôle. Maintenant si on les joue comme Chelsea on doit les sortir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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