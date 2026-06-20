PSG : Joao Neves rêve du Real, Pérez fait une promesse au Qatar

Le Real Madrid est inarrêtable en ce début de mercato. Le club madrilène rêve maintenant de frapper un grand coup au milieu de terrain et rêve de Joao Neves, qui ne devrait toutefois pas bouger du PSG.

Ibrahima Konaté, Dumzel Dumfries, Marc Cucurrella, Bernardo Silva… Jusqu’où va aller le Real Madrid lors de ce mercato estival ? Le club de la Casa Blanca est très chaud depuis la nomination de José Mourinho, avec une intention de se renforcer très rapidement pour préparer au mieux la saison à venir. On parle maintenant de Michael Olise ou encore d’Enzo Fernandez pour renforcer un effectif qui devra ensuite être allégé de certains joueurs pour conserver une certaine cohérence.

Au milieu de terrain, l’Argentin de Chelsea est donc très apprécié, mais ce n’est pas le seul. Joao Neves est aussi un joueur dont le Real Madrid rêve depuis plusieurs semaines. Cet intérêt est réciproque selon Alberto Pereiro, journaliste pour Onda Cero. Ce dernier a fait savoir que le Portugais du Paris Saint-Germain n’était pas insensible à l’idée de rejoindre un jour la Casa Blanca. Toutefois, dans un soucis de conserver de bonnes relations avec Nasser Al-Khelaïfi, Florentino Pérez ne devrait pas passer à l’action selon notre confrère.

Le Real refuse d'attaquer le PSG

« Le Real Madrid a toujours été la priorité de João Neves, mais le club insiste sur le fait que c'est pratiquement impossible compte tenu du prix et des bonnes relations qui existent actuellement entre les deux clubs » a fait savoir le journaliste espagnol. Le vice-champion d’Espagne en titre se concentre donc sur d’autres pistes au milieu de terrains. Celle menant à Enzo Fernandez est, comme indiqué plus haut, la plus chaude.

Ce n’est pas la seule néanmoins puisque le Real Madrid s’intéresse aussi à Mateus Fernandes de West Ham ou encore à Ayyoub Bouaddi de Lille, qui crève l’écran avec le Maroc du haut de ses 18 ans. Le Real Madrid n’en a donc pas terminé avec son mercato galactique mais à priori, le Paris Saint-Germain n’a rien à craindre. Le double champion d’Europe en titre n’avait de toute façon pas l’intention d’ouvrir la porte à un potentiel départ de son international portugais au mercato.