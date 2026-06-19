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Michael Olise

PSG : Pour Olise, le Real va faire pire que le Qatar

PSG19 juin , 18:00
parQuentin Mallet
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Michael Olise fait l'objet d'une rude bataille entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, alors que le Bayern Munich s'attend à dépasser les 222 millions d'euros de Neymar en 2017 en cas de vente.
Pour s'adjuger des votes supplémentaires en marge de l'élection présidentielle du Real Madrid, Florentino Pérez avait affirmé qu'il préparait le recrutement d'un nouveau galactique contre un montant de 150 millions d'euros. Malgré un démenti sur l'identité de ce joueur, tout porte à croire désormais qu'il s'agit de Michael Olise, maintenant que l'offre pour Julian Alvarez a été déclinée.
Le milieu offensif français, qui a tout cartonné cette saison avec le Bayern Munich (52 matchs, 22 buts, 31 passes décisives), est la star rêvée du président madrilène réélu. Même son de cloche du côté du Paris Saint-Germain, autre grand favori à son recrutement, qui rêverait de pouvoir aligner Michael Olise avec Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Sauf que de leur côté, les dirigeants du Bayern Munich n'ont aucunement l'intention de laisser partir leur joueur vedette. A moins qu'une offre folle, voire historique, ne parvienne dans les bureaux bavarois.

Michael Olise va coûter cher

Comme l'indique AS, le Bayern Munich ne laissera pas partir Michael Olise s'il ne peut pas battre le record du plus gros transfert de l'histoire, encore détenu par Neymar lors de son départ du FC Barcelone vers le PSG contre 222 millions d'euros. Pendant près de 10 ans, il était inconcevable qu'un transfert d'une telle envergure arrive une nouvelle fois, mais l'évolution du marché des transferts, la réalité économique de certains clubs par rapport à d'autres, et le fait que Florentino Pérez ait déjà déclaré publiquement qu'il n'hésiterait pas à mettre 150 millions d'euros, poussent le Bayern Munich à envisager de faire tomber le record.
Reste désormais à savoir si le Real Madrid et le Paris Saint-Germain accèderont aux exigences folles des Bavarois. Le quotidien sportif espagnol, qui indique qu'il ne s'agit désormais plus qu'un duel entre les deux formations, explique que, « compte tenu des bonnes relations, il n'y aura pas de confrontation ». Autrement dit, le perdant acceptera sa défaite et laissera l'autre négocier tranquillement avec le Bayern Munich.
M. Olise

M. Olise

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Achraf Hakimi sera jugé pour viol, la justice confirme

Ah c'est sur que comme ce sont des juifs là Lionel Coquard vient bien cracher sur eux. Vous n'avez pas cité Arthur pour les défendre? Vous avez d'autres juifs sur qui cracher? Ah l'extrême gauche dans toute sa splendeur... Mais surtout ne venez pas parler d'antisémitisme 😂🤣😂

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et toi 32 ans que t as pas vu l' école. blaireau de kassos. c est du CE1.....

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Il y a énormément de bons joueurs libres ou en fin de contrat( celik , mingueza, bissouma, schlager, ito, kamada … ) pour faire un bon recrutement mais avant tout il faut vendre des joueurs bankables ( greenwood, balerdi, hojberg, aguerd, aubameyang ) ou qui n’ont rien à faire à l’OM ( abdelli, kondogbia, Gomes ) et garder une ossature avec weah, emerson , Medina , timber , paixao

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bah non. vous etes tellement mieux que les autres.....

C’est terminé, l’OM doit passer aux aveux

Et toi va falloir que tu l’entendes : tes coms’ et tes analyses sont complètement debiles

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