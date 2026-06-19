Joao Neves et Cristiano Ronaldo, ça chauffe au Portugal

PSG : Joao Neves balance sur Cristiano Ronaldo, ça chauffe très fort

PSG19 juin , 8:00
parClaude Dautel
5
Ajouter comme source préférée sur Google
Sa déclaration n’est pas passée inaperçue. Joao Neves a surpris tout le monde en s’en prenant à Cristiano Ronaldo. En quelques mots, le jeune Portugais du PSG a déclenché une vague de réactions, entre soutien et indignation. La polémique prend de l’ampleur au Portugal et sur les réseaux sociaux.
Cristiano Ronaldo a beau avoir été fantomatique lors du premier match du Mondial 2026, on ne touche pas à un monstre sacré. Pour avoir osé s'attaquer, même pas violemment, à CR7, Joao Neves se retrouve face à la horde sauvage des supporters de CR7, qui s'indignent à la moindre critique contre leur idole. En effet, après le match contre la République du Congo, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a rappelé que Ronaldo ou pas, tout le monde était logé à la même enseigne. « Nous savons ce que Cristiano Ronaldo a fait pour nous, pour notre sélection nationale et pour le monde du football. Mais, à cet instant, lui et nous savons qu'il n'est pas différent. C’est juste un autre joueur ici pour aider. Il ne diffère pas des autres. « Il est ici pour aider l’équipe comme nous tous », a lancé Joao Neves.
Cristiano Ronaldo n'est pas différent, il est là pour aider
- Joao Neves, milieu de terrain du Portugal et du PSG
Forcément, du côté des supporters de Cristiano Ronaldo, on a zappé le début de la réponse, et on a juste retenu que Joan Neves faisait de CR7 un joueur comme les autres. Auteur du seul but du Portugal et l'un des rares joueurs de l'équipe de Roberto Martinez à avoir tenu son rang face à la République du Congo, le double champion d'Europe avec le PSG fait désormais face à une campagne de haine en ligne. Ayant déjà les nerfs à vif après la prestation lamentable du joueur de 41 ans, dont Joao Neves n'a pas critiqué la carrière, les supporters de Cristiano Ronaldo estiment honteux qu'à seulement 21 ans, la pépite du Paris Saint-Germain ose ainsi parler de CR7.

Joao Neves face à une campagne de haine

« C’est une dinguerie de parler comme ça à la légende portugaise, mais les petits n’ont aucun respect », explique avec un peu de courtoisie un supporter portugais. Mais, d'autres propos tenus sur les réseaux sociaux sont plus agressifs et même menaçants contre Joao Neves, certaines étant d'une violence inouïe. Bien évidemment, le Paris Saint-Germain est également dans le collimateur de ces fans enragés, tout comme la compagne de Joan Neves, prise dans le déluge d'insultes.
Dans la presse portugaise, on monte au soutien de Joao Neves, estimant que ses propos ont été tronqués afin d'aboutir à cette polémique avec Cristiano Ronaldo. De son côté, CR7, conscient de sa performance indigne de son rang lors de l'entrée en lice du Portugal, n'est pas sorti de son mutisme. Et quoi qu'il arrive, à priori les deux joueurs seront dans le onze de départ du Portugal mardi prochain contre l'Ouzbékistan. Un match que la sélection portugaise doit impérativement gagner sous peine de connaître cette fois une vraie gros crise.
Articles Recommandés
ICONSPORT_367353_0054
OL

L'OL à quelques heures d'un changement historique

Rodolphe Saadé choisit un autre port
OM

OM : CGA-CGM choisit un autre club de Ligue 1, adieu le Vélodrome

Le président de l'AS Saint-Etienne doit préparer l'avenir
ASSE

L'ASSE prend un risque énorme, il tire déjà le signal d'alarme

Malick Fofana sur le départ
OL

OL : 30ME pour Malick Fofana, Lyon tend l'oreille

Fil Info

19 juin , 9:40
L'OL à quelques heures d'un changement historique
19 juin , 9:20
OM : CGA-CGM choisit un autre club de Ligue 1, adieu le Vélodrome
19 juin , 9:00
L'ASSE prend un risque énorme, il tire déjà le signal d'alarme
19 juin , 8:40
OL : 30ME pour Malick Fofana, Lyon tend l'oreille
19 juin , 8:20
OM : Quatre clubs s'excitent pour le même joueur
19 juin , 7:20
TV : Pays-Bas - Suède, sur quelles chaînes et à quelle heure ?
19 juin , 7:00
CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026
19 juin , 6:50
TV : Allemagne - Côte d’Ivoire, à quelle heure et sur quelles chaînes ?
19 juin , 5:29
Mondial 2026 : Le Mexique bat la Corée du Sud, se qualifie pour les seizièmes de finale

Derniers commentaires

Le PSG tente de détourner un joueur annoncé à l'OM

Encore un type qui ne signe pas son premier contrat pro avec son club formateur, le genre de choses qui m'a toujours ecoeuré et qui continuera a m'ecoeurer....

PSG : Milan va lâcher un énorme chèque pour le tueur parisien

50 minimum

PSG : Lucas Chevalier s'en va, il a choisi sa destination

Il ira pas en Turquie on le sait tres bien ,soit il reste en France dans un top club ,soit il ira en Angleterre, tottenham pourrais etre pas mal ,peut-être peut-il etre le nouveau Lloris 💁🏻‍♂️ il est bon ,il a mal géré le psg et tout le monde lui est tombé dessus vu qu'il remplaçait dona, comme ci dona avait toujours ete excellent... mais bon ,c'est dommage javais beaucoup d'espoir pour lui au psg ,mais pas assez intégré comparé a savonof qui est vraiment apprécié de tous et fait olus que le job 💁🏻‍♂️ faut dire que savonof est quelqu'un de tres tres intelligent, il a su tirer son épingle du jeu ,j'espère que chevalier s'en remettra ma foi , il est écore jeune , bonne chance a lui !!!

PSG : Liverpool et Arsenal, le dossier Barcola s'emballe

Minimum 100 M

OL : 30ME pour Malick Fofana, Lyon tend l'oreille

C'est clair, si on en tire déjà 30/35 ce sera un bon prix, même si je suis d'avis à le garder. N'oublions pas le joueur qu'il était malgré tout, maintenant il y a cette question, est ce qu'il retrouvera son meilleur niveau. Et tenter 2 paris sur l'aile gauche c très osé mais ca me plaît !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading