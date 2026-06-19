PSG : Joao Neves balance sur Cristiano Ronaldo, ça chauffe très fort

Cristiano Ronaldo n'est pas différent, il est là pour aider- Joao Neves, milieu de terrain du Portugal et du PSG
Encore un type qui ne signe pas son premier contrat pro avec son club formateur, le genre de choses qui m'a toujours ecoeuré et qui continuera a m'ecoeurer....
50 minimum
Il ira pas en Turquie on le sait tres bien ,soit il reste en France dans un top club ,soit il ira en Angleterre, tottenham pourrais etre pas mal ,peut-être peut-il etre le nouveau Lloris 💁🏻♂️ il est bon ,il a mal géré le psg et tout le monde lui est tombé dessus vu qu'il remplaçait dona, comme ci dona avait toujours ete excellent... mais bon ,c'est dommage javais beaucoup d'espoir pour lui au psg ,mais pas assez intégré comparé a savonof qui est vraiment apprécié de tous et fait olus que le job 💁🏻♂️ faut dire que savonof est quelqu'un de tres tres intelligent, il a su tirer son épingle du jeu ,j'espère que chevalier s'en remettra ma foi , il est écore jeune , bonne chance a lui !!!
Minimum 100 M
C'est clair, si on en tire déjà 30/35 ce sera un bon prix, même si je suis d'avis à le garder. N'oublions pas le joueur qu'il était malgré tout, maintenant il y a cette question, est ce qu'il retrouvera son meilleur niveau. Et tenter 2 paris sur l'aile gauche c très osé mais ca me plaît !
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