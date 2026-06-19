PSG : Joao Neves balance sur Cristiano Ronaldo, ça chauffe très fort

Sa déclaration n’est pas passée inaperçue. Joao Neves a surpris tout le monde en s’en prenant à Cristiano Ronaldo. En quelques mots, le jeune Portugais du PSG a déclenché une vague de réactions, entre soutien et indignation. La polémique prend de l’ampleur au Portugal et sur les réseaux sociaux.

Nous savons ce que Cristiano Ronaldo a fait pour nous, pour notre sélection nationale et pour le monde du football. Mais, à cet instant, lui et nous savons qu'il n'est pas différent. C’est juste un autre joueur ici pour aider. Il ne diffère pas des autres. « Il est ici pour aider l’équipe comme nous tous », a lancé Joao Neves. Cristiano Ronaldo a beau avoir été fantomatique lors du premier match du Mondial 2026 , on ne touche pas à un monstre sacré. Pour avoir osé s'attaquer, même pas violemment, à CR7, Joao Neves se retrouve face à la horde sauvage des supporters de CR7, qui s'indignent à la moindre critique contre leur idole. En effet, après le match contre la République du Congo, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a rappelé que Ronaldo ou pas, tout le monde était logé à la même enseigne. «», a lancé Joao Neves.

Cristiano Ronaldo n'est pas différent, il est là pour aider - Joao Neves, milieu de terrain du Portugal et du PSG

Forcément, du côté des supporters de Cristiano Ronaldo, on a zappé le début de la réponse, et on a juste retenu que Joan Neves faisait de CR7 un joueur comme les autres. Auteur du seul but du Portugal et l'un des rares joueurs de l'équipe de Roberto Martinez à avoir tenu son rang face à la République du Congo, le double champion d'Europe avec le PSG fait désormais face à une campagne de haine en ligne. Ayant déjà les nerfs à vif après la prestation lamentable du joueur de 41 ans, dont Joao Neves n'a pas critiqué la carrière, les supporters de Cristiano Ronaldo estiment honteux qu'à seulement 21 ans, la pépite du Paris Saint-Germain ose ainsi parler de CR7.

Joao Neves face à une campagne de haine

« C’est une dinguerie de parler comme ça à la légende portugaise, mais les petits n’ont aucun respect », explique avec un peu de courtoisie un supporter portugais. Mais, d'autres propos tenus sur les réseaux sociaux sont plus agressifs et même menaçants contre Joao Neves, certaines étant d'une violence inouïe. Bien évidemment, le Paris Saint-Germain est également dans le collimateur de ces fans enragés, tout comme la compagne de Joan Neves, prise dans le déluge d'insultes.

Dans la presse portugaise, on monte au soutien de Joao Neves, estimant que ses propos ont été tronqués afin d'aboutir à cette polémique avec Cristiano Ronaldo. De son côté, CR7, conscient de sa performance indigne de son rang lors de l'entrée en lice du Portugal, n'est pas sorti de son mutisme. Et quoi qu'il arrive, à priori les deux joueurs seront dans le onze de départ du Portugal mardi prochain contre l'Ouzbékistan. Un match que la sélection portugaise doit impérativement gagner sous peine de connaître cette fois une vraie gros crise.