Hervé Renard nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire

La Côte d’Ivoire a décidé de confier le poste de sélectionneur à Hervé Renard, après le départ acté d’Emerse Fae il y a quelques jours. Le Français était en balance avec Walid Regragui.

« Cette désignation traduit la volonté de la Fédération de consolider les acquis obtenus par la sélection nationale A ces dernières années, tout en poursuivant les ambitions assignées au football ivoirien sur les scènes africaine et internationale » écrit la fédération ivoirienne de football dans un communiqué publié ce mardi. Ephémère sélectionneur de la Tunisie durant le Mondial 2026 cet été, Hervé Renard poursuit donc son tour des sélections africaines en prenant en main la Côte d’Ivoire, qu’il rejoindra officiellement dans les prochains jours pour démarrer sa mission.