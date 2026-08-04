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Hervé Renard nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire

Foot Mondial04 août , 16:43
parCorentin Facy
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La Côte d’Ivoire a décidé de confier le poste de sélectionneur à Hervé Renard, après le départ acté d’Emerse Fae il y a quelques jours. Le Français était en balance avec Walid Regragui.
« Cette désignation traduit la volonté de la Fédération de consolider les acquis obtenus par la sélection nationale A ces dernières années, tout en poursuivant les ambitions assignées au football ivoirien sur les scènes africaine et internationale » écrit la fédération ivoirienne de football dans un communiqué publié ce mardi. Ephémère sélectionneur de la Tunisie durant le Mondial 2026 cet été, Hervé Renard poursuit donc son tour des sélections africaines en prenant en main la Côte d’Ivoire, qu’il rejoindra officiellement dans les prochains jours pour démarrer sa mission.
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OL : Un international U17 à 7ME, Lyon fonce

La visite médicale ils ne font que l'état général et des radios, pas d'IRM si le problème se situe dans une zone que la radio ne peut voir et est latent tu ne t'en rend compte que le moment ou ça pête

OM : Paixao s'en va, sa femme vend la mèche

Cela devient plus qu'inquiétant, déjà le 4 août, aucune recrue, plusieurs départs majeurs, sans doute encore au moins une et aucune recrue équivalente ne sera achetée car la masse salariale doit restée contrôlée. La saison s'annonce compliquée à moins que la nouvelle direction trouve quelques pépites à moindre coût.

Neymar à la retraite, son père dit tout

"je me sens bien physiquement" Donc ses prestations représentent bien son niveau réel. C'est inquiétant car il n'a plus du tout le niveau d'un pro, même pour la ligue brésilienne. Il doit arrêter le massacre. De l'argent il en gagnera autrement.

Mika Godts s'impatiente, le PSG revient à la charge

Ce sont ses dirigeants qui freinent des 4 fers en se montrant très (trop ?) gourmands. Il peut faire pression sur eux pour accélérer le mouvement.

Didier Deschamps suscite une énorme inquiétude

Thuram bénéficie de la carte "fils du copain champion 98".

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