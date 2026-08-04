Mika Godts s'impatiente, le PSG revient à la charge

Mika Godts s'impatiente, le PSG revient à la charge

PSG04 août , 17:00
parCorentin Facy
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La dernière offre du PSG pour Mika Godts, qui s’élevait à 45 millions d’euros bonus compris, a été refusée par l’Ajax, suscitant énormément de frustration chez l’international belge. Paris va revenir à la charge.
En plus de Ferran Torres et de Maghnes Akliouche, le Paris Saint-Germain s’est lancé depuis plusieurs jours à 100% dans le dossier Mika Godts. L’ailier belge de l’Ajax Amsterdam est l’une des priorités de Luis Campos et de Luis Enrique pour renforcer leur secteur offensif, et potentiellement compenser un départ à venir de Bradley Barcola. Le double champion d’Europe en titre pensait être capable de finaliser l’arrivée de Mika Godts pour 45 millions d’euros bonus compris, mais cette offre a été rejetée par le club néerlandais. Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, l’Ajax réclame un important effort au PSG qui va devoir augmenter son offre d’une vingtaine de millions d’euros.
« Le PSG devrait revenir à la charge dans les prochaines heures avec une offre améliorée pour Mika Godts. L’Ajax cherche 65 ME pour obtenir au moins 50 ME fixe avec bonus. Les négociations continuent » a publié le journaliste de Sky Sports avant de conclure : « Le Belge, qui a déjà un accord avec Paris, pousse pour trouver un deal ». Autrement dit, l’international belge commence à sérieusement s’agacer de la lenteur des négociations. Mika Godts veut rejoindre le PSG et pousse pour que les négociations connaissent un coup d’accélérateur, ce qui n’est pas le cas à ses yeux pour le moment.

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Le dossier est complexe pour le club de la capitale, qui ne souhaite pas surpayer le Belge mais qui doit se méfier de la concurrence selon l’insider Djamel : « Il ne va pas falloir trop traîner sur ce dossier, parce qu’il y a d’autres clubs qui ont déjà manifesté leur intérêt pour le joueur durant cet été » a-t-il publié. Parmi les clubs intéressés, et comme indiqué ces dernières heures, on retrouve Liverpool, décidément très présent dans le mercato du PSG cet été.
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