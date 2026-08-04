Didier Deschamps suscite une énorme inquiétude

Didier Deschamps suscite une énorme inquiétude

Equipe de France04 août , 15:30
parClaude Dautel
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Didier Deschamps n'est plus le sélectionneur de l'équipe de France, mais son départ suscite une réelle inquiétude au sein du vestiaire tricolore. Zinedine Zidane pourrait faire des choix radicalement différents de ceux de DD. 
L'engouement des supporters français pour la première sortie des Bleus version Zinedine Zidane est énorme, puisque le Stade de France est déjà archi comble pour le match France-Italie programmé le 2 octobre, soit dans deux mois. Il s'agira là de la première sortie en France de Zizou comme sélectionneur de l'équipe de France. Si les fans tricolores sont pressés, certains joueurs français sont, eux, stressés. Car le départ de Didier Deschamps risque de provoquer un séisme dans le vestiaire, là où DD avait lui ses habitudes et ses habitués. Selon l'influenceur Aqababe, dont on sait qu'il connait quelques internationaux français, Didier Deschamps a laissé certains joueurs passablement inquiets sur leur avenir international après le changement de sélectionneur.

Zidane ne s'alignera pas sur Deschamps

Dans un message envoyé à ses centaines de milliers d'abonnés, Aqaabe en dit plus. « En interne, plusieurs internationaux craindraient d’avoir disputé leurs derniers matchs en Bleu lors de la Coupe du monde aux États-Unis. L’arrivée annoncée de Zinedine Zidane à la tête de la sélection redistribuerait complètement les cartes. Certains joueurs, qui bénéficiaient d’une grande confiance sous Didier Deschamps, s’inquiéteraient désormais sérieusement pour leur avenir en équipe de France », explique l'influenceur français, désormais installé aux Etat-Unis à priori pour se faire connaître à l'international, même si certains affirment qu'il s'agit surtout d'un départ pour éviter de potentiels problèmes juridiques en France.
Récemment, Aqababe s'était fait connaitre des amateurs de football en démentant totalement une supposée bagarre entre Tchouaméni et Valverde dans le vestiaire du Real Madrid. L'influenceur avait vivement démenti les informations de la presse espagnole, expliquant avoir parlé avec l'international français, avant même de mettre en ligne ses échanges avec Aurélien Tchouaméni. De quoi lui apporter une relative crédibilité, son message ayant été vu par 11,1 millions de personnes. 

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On sent un club sans idées, sans aucune ambition. La direction de Marseille semble résignée et accepte de terminer la saison dans le ventre mou du championnat.

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Foot01, t'es de moins en moins crédible à citer du Aqababe tous les jours... faites preuve d'un peu de décence et d'amour propore quand même haha

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Ami marseillais, je ne suis pas marseillais mais franchement je compatis avec vous par rapport a l'autre baltringue de "lyonnais".... Il vous troll jour et nuit ce type... Et apres quand tu lui saute dessus, il te dit "ah t'as mordu à l'hamecon aha h ah ah a" tel un gamin de 7 ans....Bref ....

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