FIFA : Arsène Wenger abandonne Infantino

Critiqué pour ne pas avoir réagi au projet de Gianni Infantino de privatiser le Mondial, alors qu'il bosse pour la FIFA, Arsène Wenger est sorti de son silence ce mardi alors que le dossier est totalement refermé.

L'ancien entraîneur français d'Arsenal était sous le feu des critiques en raison de son mutisme total dans la crise traversée par la FIFA suite à l'idée, abandonnée depuis, du président de l'instance mondiale du football de créer une société pour vendre une partie des droits du Mondial. Face à la réaction immédiate et musclée de l'UEFA, qui a tout simplement menacé de boycotter le prochain Mondial, Gianni Infantino a abandonné son projet. Ce mardi, Arsène Wenger est enfin sorti du silence, et a fait part de son opinion sur ce dossier. Même si certains estiment que le Français a attendu trop longtemps pour se positionner, Wenger a tout de même choisi de dire tout le mal qu'il pensait du projet envisagé par Gianni Infantino, lequel est tout de même son employeur actuel.

Wenger ne savait rien du projet d'Infantino

Dans un communiqué, Arsène Wenger a pris une position très nette. « Les récents événements à la FIFA méritent quelques clarifications de ma part. À la FIFA, je suis le directeur du développement du football mondial. Avec mon équipe, je supervise l'analyse de données du jeu, le centre de formation en ligne de la FIFA, le développement de la formation des jeunes à travers 60 académies réparties dans 60 pays où le besoin est le plus grand, ainsi que les compétitions de jeunes dans le monde entier. Par ailleurs, je suis conseiller technique auprès de l'IFAB. Je n'ai pas été impliqué dans ce plan stratégique et j'ai découvert le projet pour la première fois par le biais de la presse. La décision de retirer le projet était absolument nécessaire et incontestable, car je crois fermement en une FIFA indépendante qui sert notre sport avec engagement, transparence et intégrité », indique l'ancien manager d'Arsenal.