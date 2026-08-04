OL : Un international U17 à 7ME, Lyon fonce
Yahia Jlidi

OL : Un international U17 à 7ME, Lyon fonce

OL04 août , 16:30
parQuentin Mallet
7
Ajouter comme source préférée sur Google
Convoité depuis plusieurs semaines par l'AS Monaco, Yahia Jlidi est désormais dans le viseur de l'Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a pris connaissance de son prix fixé par Angers et se tient prêt à passer à l'action.
Toujours en quête de nouveaux jeunes talents, l'Olympique Lyonnais a fait du recrutement de joueurs à fort potentiel son crédo depuis que le club est en proie à de gros problèmes financiers. Si aujourd'hui, la tendance est positive et la courbe va enfin dans le bon sens, la cellule de recrutement lyonnaise ne veut plus faire de coups risqués en dépensant des sommes folles pour des joueurs qui ne justifieraient pas, à terme, l'investissement.
La saison dernière, ça a plutôt bien marché puisque Paulo Fonseca et ses hommes ont terminé à la quatrième place du championnat. En attendant le prochain exercice, l'OL poursuit son mercato et s'attaque désormais à un des grands talents de notre championnat.

Lire aussi

OL : Pavel Sulc détourné de Lyon par De ZerbiOL : Pavel Sulc détourné de Lyon par De Zerbi
OL : Malick Fofana à l'AS Rome, une condition est miseOL : Malick Fofana à l'AS Rome, une condition est mise

L'OL s'attaque à Yahia Jlidi

A en croire les informations d'Africafoot, la direction sportive de l'OL s'est immiscée dans le dossier Yahia Jlidi. Le prodige tunisien du SCO d'Angers, né en 2009, est indéniablement l'un des noms à suivre. Pour preuve, des clubs réputés pour leur capacité de formation sont à l'affût, alors que l'AS Monaco a déjà transmis une première offre de 4 millions d'euros au club angevin. Une proposition déclinée dans la foulée par la direction d'Angers qui attend au moins 7 millions d'euros pour lâcher sa pépite cet été. Pas de quoi refroidir l'OL qui est visiblement très intéressé à l'idée de recruter l'international tunisien U17.
Le média spécialisé affirme en effet que Lyon voit en Yahia Jlidi un jeune joueur capable de progresser suffisamment vite pour intégrer régulièrement, à terme, l'équipe première. Il faudra aussi faire attention à l'AS Roma qui a déjà entamé des démarches afin de se positionner sur le dossier, apprend-on.
Articles Recommandés
Esp Fin Du Feuilleton Yan Diomande Signe Au Real
Liga

Esp : Fin du feuilleton, Yan Diomandé signe au Real

Sparta Prague Ol Les Compos 20h Sur Canal
Ligue des Champions

Sparta Prague-OL : Les compos (20h sur Canal+)

Neymar A La Retraite Son Pere Dit Tout
Foot Mondial

Neymar à la retraite, son père dit tout

Gauthier Hein Rejoint Officiellement Nice
OGC Nice

Gauthier Hein rejoint officiellement Nice

Fil Info

04 août , 19:00
Esp : Fin du feuilleton, Yan Diomandé signe au Real
04 août , 18:54
Sparta Prague-OL : Les compos (20h sur Canal+)
04 août , 18:30
Neymar à la retraite, son père dit tout
04 août , 18:14
Gauthier Hein rejoint officiellement Nice
04 août , 18:00
OM : Paixao s'en va, sa femme vend la mèche
04 août , 17:30
Rennes : Départ confirmé, Aït Boudlal est déterminé
04 août , 17:00
Mika Godts s'impatiente, le PSG revient à la charge
04 août , 16:43
Hervé Renard nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire
04 août , 16:00
L’OM négocie l’arrivée d’un ex, les supporters en colère

Derniers commentaires

OL : Un international U17 à 7ME, Lyon fonce

La visite médicale ils ne font que l'état général et des radios, pas d'IRM si le problème se situe dans une zone que la radio ne peut voir et est latent tu ne t'en rend compte que le moment ou ça pête

OM : Paixao s'en va, sa femme vend la mèche

Cela devient plus qu'inquiétant, déjà le 4 août, aucune recrue, plusieurs départs majeurs, sans doute encore au moins une et aucune recrue équivalente ne sera achetée car la masse salariale doit restée contrôlée. La saison s'annonce compliquée à moins que la nouvelle direction trouve quelques pépites à moindre coût.

Neymar à la retraite, son père dit tout

"je me sens bien physiquement" Donc ses prestations représentent bien son niveau réel. C'est inquiétant car il n'a plus du tout le niveau d'un pro, même pour la ligue brésilienne. Il doit arrêter le massacre. De l'argent il en gagnera autrement.

Mika Godts s'impatiente, le PSG revient à la charge

Ce sont ses dirigeants qui freinent des 4 fers en se montrant très (trop ?) gourmands. Il peut faire pression sur eux pour accélérer le mouvement.

Didier Deschamps suscite une énorme inquiétude

Thuram bénéficie de la carte "fils du copain champion 98".

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading