OL : Un international U17 à 7ME, Lyon fonce

Convoité depuis plusieurs semaines par l'AS Monaco, Yahia Jlidi est désormais dans le viseur de l'Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a pris connaissance de son prix fixé par Angers et se tient prêt à passer à l'action.

Toujours en quête de nouveaux jeunes talents, l' Olympique Lyonnais a fait du recrutement de joueurs à fort potentiel son crédo depuis que le club est en proie à de gros problèmes financiers. Si aujourd'hui, la tendance est positive et la courbe va enfin dans le bon sens, la cellule de recrutement lyonnaise ne veut plus faire de coups risqués en dépensant des sommes folles pour des joueurs qui ne justifieraient pas, à terme, l'investissement.

La saison dernière, ça a plutôt bien marché puisque Paulo Fonseca et ses hommes ont terminé à la quatrième place du championnat. En attendant le prochain exercice, l'OL poursuit son mercato et s'attaque désormais à un des grands talents de notre championnat.

L'OL s'attaque à Yahia Jlidi

A en croire les informations d'Africafoot, la direction sportive de l'OL s'est immiscée dans le dossier Yahia Jlidi. Le prodige tunisien du SCO d'Angers, né en 2009, est indéniablement l'un des noms à suivre. Pour preuve, des clubs réputés pour leur capacité de formation sont à l'affût, alors que l'AS Monaco a déjà transmis une première offre de 4 millions d'euros au club angevin. Une proposition déclinée dans la foulée par la direction d'Angers qui attend au moins 7 millions d'euros pour lâcher sa pépite cet été. Pas de quoi refroidir l'OL qui est visiblement très intéressé à l'idée de recruter l'international tunisien U17.

Le média spécialisé affirme en effet que Lyon voit en Yahia Jlidi un jeune joueur capable de progresser suffisamment vite pour intégrer régulièrement, à terme, l'équipe première. Il faudra aussi faire attention à l'AS Roma qui a déjà entamé des démarches afin de se positionner sur le dossier, apprend-on.