L'OM fait face à un flop historique

L'OM fait face à un flop historique

OM04 août , 14:30
parQuentin Mallet
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Pour la réception de l'Athletic Club le 9 août prochain dans le cadre d'un nouveau match amical de préparation, l'Olympique de Marseille n'attire pas foule. A ce jour, plus de 70% des places en tribunes sont encore disponibles à la vente.
Les temps sont durs pour l'Olympique de Marseille. Le club phocéen n'a pas encore recruté le moindre joueur au cours de ce mercato estival alors que la première journée de Ligue 1 approche à grands pas. Une situation qui s'explique par les grandes difficultés économiques des Marseillais, eux qui n'ont pas réussi à se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions.
En interne, il se dit que Grégory Lorenzi attend la dernière quinzaine d'août pour accélérer et réaliser des recrutements moins coûteux. En attendant, l'inquiétude grandit, et cela se traduit directement par un manque d'engouement flagrant pour les matchs amicaux de l'OM.

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Le Vélodrome sonne creux

Le 9 août prochain, l'Olympique de Marseille recevra l'Athletic Club dans le cadre de son avant-dernier match de préparation avant la première journée de Ligue 1 face à Strasbourg (21 août). Un match qui ne génère visiblement pas beaucoup d'engouement chez les supporters : comme l'indique Anthony Aubès, ancien journaliste à La Provence et suiveur assidu de l'OM, seulement 30% des billets disponibles pour assister à la rencontre au Vélodrome ont été vendus, avec environ 3000 billets vendus pour chaque virage.
Une situation qui ne rappelle pas du tout les matchs amicaux de l'année dernière à la même époque. En effet, le Vélodrome avait fait un carton avec au moins 62 000 places vendues pour les deux rencontres amicales disputées par l'OM dans son antre. S'il reste encore 5 jours avant le coup d'envoi de la rencontre, on peut se douter que la bande à Genesio ne fera pas carton plein cette fois, conséquence du contexte tendu qui règne sur la Canebière.
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On sent un club sans idées, sans aucune ambition. La direction de Marseille semble résignée et accepte de terminer la saison dans le ventre mou du championnat.

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Foot01, t'es de moins en moins crédible à citer du Aqababe tous les jours... faites preuve d'un peu de décence et d'amour propore quand même haha

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Ami marseillais, je ne suis pas marseillais mais franchement je compatis avec vous par rapport a l'autre baltringue de "lyonnais".... Il vous troll jour et nuit ce type... Et apres quand tu lui saute dessus, il te dit "ah t'as mordu à l'hamecon aha h ah ah a" tel un gamin de 7 ans....Bref ....

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