75ME pour Godts, l'Ajax menace le PSG

Le PSG a fait de Mika Godts l’une de ses priorités lors de ce mercato estival. Mais l’Ajax se montre très gourmand et compte bien faire payer le prix fort au club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain est décidément mis à rude épreuve cet été sur le marché des transferts. Les champions d’Europe ne souhaitent pas surpayer les joueurs ciblés, ce qui ralentit forcément certaines négociations.

Mika Godts figure parmi les profils suivis par le club de la capitale afin de renforcer les ailes de l’effectif de Luis Enrique. L’international belge est séduit par l’idée de rejoindre le PSG . Problème : son club, l’Ajax Amsterdam, entend récupérer un montant conséquent pour accepter son départ.

Ces dernières heures, la formation néerlandaise aurait même repoussé une offre parisienne estimée à 40 millions d’euros, plus 5 millions d’euros de bonus.

Godts, le PSG aura fort à faire

Selon De Telegraaf, l’Ajax réclame bien davantage pour laisser partir Godts. Le club amstellodamois pourrait finalement exiger jusqu’à 75 millions d’euros pour son jeune crack.

Le journaliste Mike Verweij a notamment expliqué à ce sujet :

« Godts possède encore un contrat de trois ans, donc l’Ajax considère simplement que cette proposition est largement insuffisante. J’ai écrit que le club attendait un prix à la manière de Saibari. Le Bayern Munich a payé 50 millions d’euros pour Saibari, sans compter les bonus. Et l’Ajax veut encore beaucoup plus. (...) S’il reste, il deviendra de loin le meilleur joueur d’Eredivisie.

Jordi Cruyff demandera vraiment un montant de 65 millions d’euros, voire peut-être 70 millions. Je ne serais pas surpris de voir une contre-proposition monter jusqu’à 75 millions d’euros. Au final, un accord pourrait se conclure autour de 55 ou 60 millions. C’est le montant que Godts doit absolument rapporter, sinon il ne partira tout simplement pas. »

Le PSG sait donc désormais ce qu’il lui reste à faire pour s’attacher les services de Godts. Le club de la capitale dispose de liquidités importantes grâce aux récentes ventes de Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos et Lee Kang-In.

Le dossier reste donc à suivre pour le jeune Belge, qui souhaite relever le défi parisien et pourrait faire le nécessaire en interne pour rejoindre les rangs de Luis Enrique.