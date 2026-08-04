L’OM négocie l’arrivée d’un ex, les supporters en colère

L’OM négocie l’arrivée d’un ex, les supporters en colère

OM04 août , 16:00
parCorentin Facy
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En quête de renforts, l’OM a exploré le dossier Olivier Ntcham, libre après trois saisons pleines à Samsunspor en Turquie. Une piste qui interroge toutefois puisque le Camerounais n’avait pas brillé à l’OM en 2020-2021.
L’Olympique de Marseille n’a pas d’argent à investir sur le marché des transferts cet été et les dernières pistes du club phocéen le prouvent. Intéressé par Djibril Sidibé (libre) sans pouvoir conclure l’opération pour le moment, le club olympien a étudié la faisabilité d’une signature d’un autre joueur en fin de contrat. La piste révélée par Foot Mercato est surprenante puisque le média spécialisé l’affirme : Grégory Lorenzi a négocié avec… Olivier Ntcham. L’international camerounais sort de trois saisons plutôt bonnes avec Samsunspor en Turquie, ce qui a attiré l’intérêt du club marseillais.
« Une piste qui, selon nos échos, n’a finalement pas abouti, les deux partis n’ayant pas trouvé d’accord » nous apprend le média. Un soulagement pour les supporters olympiens, qui ont tout simplement halluciné à la lecture de cette piste alors qu’Olivier Ntcham a déjà porté les couleurs de l’OM en 2020-2021 pour un bilan famélique de 6 matchs disputés. Au sein de la « Team OM », c’est l’incompréhension.
« Ils sont sérieux les dirigeants ? Sachant que son premier passage n’a pas été bon en 2020-2021 », « On prévois quand une manif ? Autant j’essaye d’être optimiste mais la c’est la goute d’eau », « Mais qu’est ce qui se passe dans ce club ? », « On en est là ? Les finances sont vraiment dures à ce point ? » ou encore « Dites moi que c’est faux svp… » peut-on lire sur X, où les supporters de l’Olympique de Marseille ont vérifié à plusieurs fois pour être certain qu’il ne s’agissait pas d’une fake-news ou d’un compte parodique.

L'incompréhensible piste Olivier Ntcham

Les arrivées tardent cruellement à se concrétiser à Marseille, qui n’a toujours officialisé aucun renfort depuis le début de l’été. De nouveaux départs sont nécessaires pour débloquer la situation afin d’alléger une masse salariale trop élevée. Nayef Aguerd et Geronimo Rulli sont notamment poussés vers la sortie et pourraient prochainement imiter Pierre-Emerick Aubameyang, Mason Greenwood et Hamed Traoré, lesquels ont déjà fait leurs valises.
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Derniers commentaires

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On sent un club sans idées, sans aucune ambition. La direction de Marseille semble résignée et accepte de terminer la saison dans le ventre mou du championnat.

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Foot01, t'es de moins en moins crédible à citer du Aqababe tous les jours... faites preuve d'un peu de décence et d'amour propore quand même haha

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Ami marseillais, je ne suis pas marseillais mais franchement je compatis avec vous par rapport a l'autre baltringue de "lyonnais".... Il vous troll jour et nuit ce type... Et apres quand tu lui saute dessus, il te dit "ah t'as mordu à l'hamecon aha h ah ah a" tel un gamin de 7 ans....Bref ....

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