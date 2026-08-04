L’OM négocie l’arrivée d’un ex, les supporters en colère

On sent un club sans idées, sans aucune ambition. La direction de Marseille semble résignée et accepte de terminer la saison dans le ventre mou du championnat.
Foot01, t'es de moins en moins crédible à citer du Aqababe tous les jours... faites preuve d'un peu de décence et d'amour propore quand même haha
Ami marseillais, je ne suis pas marseillais mais franchement je compatis avec vous par rapport a l'autre baltringue de "lyonnais".... Il vous troll jour et nuit ce type... Et apres quand tu lui saute dessus, il te dit "ah t'as mordu à l'hamecon aha h ah ah a" tel un gamin de 7 ans....Bref ....
Bein si Sergio!
Alors les cassos du Sud on boycott le Segpa stadium? Club en crise, morale au plus bas, succulent.
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