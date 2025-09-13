PSG : « Je suis inquiet », la réponse cash de Luis Enrique à Deschamps

Présent en conférence de presse à la veille de la réception de Lens, Luis Enrique a évoqué les blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué. L’entraîneur parisien a été interrogé sur la gestion de Didier Deschamps.

La trêve internationale a laissé des traces pour le Paris Saint-Germain . Le club de la capitale déplore la blessure de Fabian Ruiz avec l’Espagne mais surtout les pépins rencontrés par Ousmane Dembélé et Désiré Doué sous le maillot de l’équipe de France. L’ancien ailier du Barça sera absent entre 6 et 8 semaines tandis que l’ex-pépite de Rennes manquera au minimum un mois de compétition.

La gestion de Didier Deschamps avec les Bleus a massivement été critiquée par les supporters et les observateurs du club parisien. La première prise de parole de Luis Enrique à ce sujet était donc très attendue. Présent en conférence de presse à la veille de la réception du RC Lens lors de la 4e journée de Ligue 1, le technicien espagnol s’est dit très inquiet et a refusé d’en dire beaucoup plus quant à la gestion du sélectionneur de la France.

Luis Enrique en veut à Didier Deschamps

« Rien de ce que je peux dire ici n'améliorera pas la santé des joueurs blessés. C'est la chose la plus importante. On reste concentré sur ça. Je suis inquiet pour les joueurs blessés. Mais on reste concentré sur la santé des joueurs. Si j’en veut à Didier Deschamps ? Je n'ai rien à ajouter » a simplement lancé Luis Enrique, refusant d’entretenir la polémique déjà bouillante entre l’équipe de France et le PSG.

Ligue 1 14 septembre 2025 à 17:15 Paris Saint Germain 17:15 Lens