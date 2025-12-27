Maroc : Walid Regragui viré, la haine frappe déjà

Le match nul réalisé vendredi par le Maroc contre le Mali à domicile a mis en furie une grande partie des supporters marocains. Walid Regragui fait l'objet d'une vague de critiques sur les réseaux sociaux.

Pays organisateur de la CAN 2025, dont il est aussi le favori, le Maroc pensait que son premier tour serait une partie de plaisir. Mais, le Mali a montré aux Lions de l'Atlas que tout ne sera pas simple pour l'équipe de Walid Regragui. Mettant un terme à une série de 19 victoires de rang depuis 22 mois, les Maliens ont fait monter les fans marocains dans les tours. Comme souvent, c'est évidemment le sélectionneur national qui est pris par la tempête, voire l'ouragan. Depuis vendredi soir, celui qui a mené le Maroc en demi-finale du Mondial 2022 est copieusement insulté et traité de tous les noms sur X. Cela va tellement loin que des comptes qui suivent le football marocain appellent à un peu de mesure.

Au Maroc, ça monte déjà dans les tours

SOCCER212, l'un des plus puissants médias sur le football marocain sur le réseau social d'Elon Musk, estime que certaines limites ont été franchies de manière honteuse. « Depuis hier soir, une vague d’insultes envers Regragui, les joueurs etc, ça insulte les mères à tout va… Les gars, dosez aussi. Ce n’est que du football. On ne pense pas que vos parents seraient fiers de lire les insultes que vous proférez à tout va… À bon entendeur », prévient le média spécialisé. Car si certains supporters réclament déjà la démission du sélectionneur national, alors que son équipe est toujours en course dans cette CAN, d'autres profèrent des menaces et des insultes. Juste parce que Walid Regragui n'a pas permis au Maroc de battre le Mali.

On est loin des sifflets entendus de la part du public du stade Prince Moulay Abdallah à Rabat, puisque certains qualifient le sélectionneur marocain de « terroriste » ou de « tueur d’une génération de footballeurs ». On n'ose imaginer ce qu'il pourrait se passer en cas d'élimination précoce du Maroc de la CAN 2025.