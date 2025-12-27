Maroc : Walid Regragui viré, la haine frappe déjà

36 M€ x 4 ans de contrat = 144M€
Joueur cramé qui plombe actuellement le Réal par son niveau et comportement
Ce sélectionneur est top, 2 matchs, 2 matchs où hakimi ne joue pas, parfait !
Eric Bethsy après la fake news rudiger nous inventé la fake news Maignan...
Il jouera contre Lille en coupe et contre Brest c'est déjà beau et certainement avec le retour de Mata Contre Young Boy on aura nos 2 DC
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Loading
Par contre depuis hier soir, une vague d’insultes envers Regragui, les joueurs etc, ça insulte les mères à tout va… Les gars, dosez aussi. Ce n’est que du football. On ne pense pas que vos parents seraient fiers de lire les insultes que vous proférez à tout va… À bon