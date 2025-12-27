ICONSPORT_280804_0168
Walid Regragui - sélectionneur du Maroc

Maroc : Walid Regragui viré, la haine frappe déjà

CAN 202527 déc. , 22:30
parClaude Dautel
1
Le match nul réalisé vendredi par le Maroc contre le Mali à domicile a mis en furie une grande partie des supporters marocains. Walid Regragui fait l'objet d'une vague de critiques sur les réseaux sociaux.
Pays organisateur de la CAN 2025, dont il est aussi le favori, le Maroc pensait que son premier tour serait une partie de plaisir. Mais, le Mali a montré aux Lions de l'Atlas que tout ne sera pas simple pour l'équipe de Walid Regragui. Mettant un terme à une série de 19 victoires de rang depuis 22 mois, les Maliens ont fait monter les fans marocains dans les tours. Comme souvent, c'est évidemment le sélectionneur national qui est pris par la tempête, voire l'ouragan. Depuis vendredi soir, celui qui a mené le Maroc en demi-finale du Mondial 2022 est copieusement insulté et traité de tous les noms sur X. Cela va tellement loin que des comptes qui suivent le football marocain appellent à un peu de mesure.

Au Maroc, ça monte déjà dans les tours

SOCCER212, l'un des plus puissants médias sur le football marocain sur le réseau social d'Elon Musk, estime que certaines limites ont été franchies de manière honteuse. « Depuis hier soir, une vague d’insultes envers Regragui, les joueurs etc, ça insulte les mères à tout va… Les gars, dosez aussi. Ce n’est que du football. On ne pense pas que vos parents seraient fiers de lire les insultes que vous proférez à tout va… À bon entendeur », prévient le média spécialisé. Car si certains supporters réclament déjà la démission du sélectionneur national, alors que son équipe est toujours en course dans cette CAN, d'autres profèrent des menaces et des insultes. Juste parce que Walid Regragui n'a pas permis au Maroc de battre le Mali.
On est loin des sifflets entendus de la part du public du stade Prince Moulay Abdallah à Rabat, puisque certains qualifient le sélectionneur marocain de « terroriste » ou de « tueur d’une génération de footballeurs ». On n'ose imaginer ce qu'il pourrait se passer en cas d'élimination précoce du Maroc de la CAN 2025.
1
Derniers commentaires

L’OL a subi le plus gros braquage de l’histoire

36 M€ x 4 ans de contrat = 144M€

Le PSG recalé, Rüdiger préfère l’Arabie Saoudite

Joueur cramé qui plombe actuellement le Réal par son niveau et comportement

Maroc : Walid Regragui viré, la haine frappe déjà

Ce sélectionneur est top, 2 matchs, 2 matchs où hakimi ne joue pas, parfait !

PSG : Chevalier rassuré, la menace Maignan écartée

Eric Bethsy après la fake news rudiger nous inventé la fake news Maignan...

OL : Endrick bloqué trois matchs en tribune

Il jouera contre Lille en coupe et contre Brest c'est déjà beau et certainement avec le retour de Mata Contre Young Boy on aura nos 2 DC

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

