TV : PSG - Lens, à quelle heure et sur quelle chaîne ?



Déjà bien installé dans le fauteuil de leader de la Ligue 1 avec un sans-faute depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain va recevoir le RC Lens dans un choc du championnat de France.

Quelle heure pour PSG - Lens ?

dimanche 14 septembre à 17h15 au Parc des Princes. L’arbitre sera Jérémie Pignard. Fin de la trêve internationale, place au retour de la Ligue 1 ce week-end ! Et pour la 4e journée du championnat de France, un alléchant match entre Paris et Lens est notamment au programme. Cette rencontre entre deux clubs qui ont bien commencé leurs saisons se jouera ceau Parc des Princes. L’arbitre sera Jérémie Pignard.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Lens ?

Alors que tous les autres matchs de cette 4e journée de L1 seront à suivre sur la chaîne de la LFP, ce choc entre le PSG et le RCL sera diffusé sur beIN Sports 1.

Les compos probables de PSG - Lens :

Trois matchs, trois victoires, le PSG a parfaitement débuté sa saison en L1. Mais après une trêve internationale lors de laquelle Paris a perdu gros avec les blessures de Dembélé et Doué, et avant une grosse semaine avec le retour de la Ligue des Champions et le Classique face à l’OM, Paris doit faire le travail contre Lens. À domicile, le PSG cherchera à poursuivre son très bon début de saison. Pour cette rencontre, Luis Enrique sera privé de Dembélé et Doué.

La compo probable du PSG : Chevalier - Zaïre Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Lee, Vitinha, Neves - Mbaye, Ramos, Barcola.

Suite à sa défaite inaugurale contre Lyon (0-1), Lens s’est parfaitement racheté en remportant ses deux autres matchs contre Le Havre (2-1) puis Brest (3-1). Bien installé dans le peloton des poursuivants, à trois longueurs du PSG, le Racing se déplacera à Paris avec l’ambition de faire un résultat au Parc. Pour ce match, Pierre Sage devra composer sans Edouard ou Chavez.

La compo probable de Lens : Risser - Gradit, Sarr, Udol - Aguilar, Thomasson, Sangare, Machado - Thauvin, Fofana, Said.