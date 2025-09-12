TV : PSG - Lens, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Parc des Princes accueillera l'Equipe de France ce mardi soir

Déjà bien installé dans le fauteuil de leader de la Ligue 1 avec un sans-faute depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain va recevoir le RC Lens dans un choc du championnat de France.

Quelle heure pour PSG - Lens ?

Fin de la trêve internationale, place au retour de la Ligue 1 ce week-end ! Et pour la 4e journée du championnat de France, un alléchant match entre Paris et Lens est notamment au programme. Cette rencontre entre deux clubs qui ont bien commencé leurs saisons se jouera ce dimanche 14 septembre à 17h15 au Parc des Princes. L’arbitre sera Jérémie Pignard.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Lens ?

Alors que tous les autres matchs de cette 4e journée de L1 seront à suivre sur la chaîne de la LFP, ce choc entre le PSG et le RCL sera diffusé sur beIN Sports 1.

14 septembre 2025 à 17:15
Paris Saint Germain
17:15
Lens

Les compos probables de PSG - Lens :

Trois matchs, trois victoires, le PSG a parfaitement débuté sa saison en L1. Mais après une trêve internationale lors de laquelle Paris a perdu gros avec les blessures de Dembélé et Doué, et avant une grosse semaine avec le retour de la Ligue des Champions et le Classique face à l’OM, Paris doit faire le travail contre Lens. À domicile, le PSG cherchera à poursuivre son très bon début de saison. Pour cette rencontre, Luis Enrique sera privé de Dembélé et Doué.
La compo probable du PSG : Chevalier - Zaïre Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Lee, Vitinha, Neves - Mbaye, Ramos, Barcola.

Le PSG officialise les absences de Doué et DembéléLe PSG officialise les absences de Doué et Dembélé
Suite à sa défaite inaugurale contre Lyon (0-1), Lens s’est parfaitement racheté en remportant ses deux autres matchs contre Le Havre (2-1) puis Brest (3-1). Bien installé dans le peloton des poursuivants, à trois longueurs du PSG, le Racing se déplacera à Paris avec l’ambition de faire un résultat au Parc. Pour ce match, Pierre Sage devra composer sans Edouard ou Chavez.
La compo probable de Lens : Risser - Gradit, Sarr, Udol - Aguilar, Thomasson, Sangare, Machado - Thauvin, Fofana, Said.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

