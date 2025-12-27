Ita : La Juventus monte sur le podium

ICONSPORT_280855_0017

En s'imposant ce samedi soir à Pise (0-2), grâce à un but de Calabresi contre son camp (73e) et une réalisation de Yildiz (90e+2), la Juventus remonte provisoirement à la troisième place du classement de Serie A. La Vieille Dame ne compte qu'un point de retard sur le leader, l'Inter. Cependant, la Juventus a joué deux matchs de plus que les Nerazzurri.

0
