Ita : La Juventus monte sur le podium

En s'imposant ce samedi soir à Pise (0-2), grâce à un but de Calabresi contre son camp (73e) et une réalisation de Yildiz (90e+2), la Juventus remonte provisoirement à la troisième place du classement de Serie A. La Vieille Dame ne compte qu'un point de retard sur le leader, l'Inter. Cependant, la Juventus a joué deux matchs de plus que les Nerazzurri.

Serie A Calendrier Résultats Équipe Pts J V N D BP BC +/- 1 Inter Inter 33 15 11 0 4 34 14 20 2 Milan Milan 32 15 9 5 1 24 13 11 3 Juventus Juventus 32 17 9 5 3 23 15 8 4 Napoli Napoli 31 15 10 1 4 22 13 9 5 Roma Roma 30 16 10 0 6 17 10 7 Tout afficher