Ita : La Juventus monte sur le podium

Ce sélectionneur est top, 2 matchs, 2 matchs où hakimi ne joue pas, parfait !
Eric Bethsy après la fake news rudiger nous inventé la fake news Maignan...
Il jouera contre Lille en coupe et contre Brest c'est déjà beau et certainement avec le retour de Mata Contre Young Boy on aura nos 2 DC
Lui , il fera comme Mapou , après l'OL il ne jouera pas une minute a moins d'aller dans une équipe de district
A l époque Lyon était pris a la gorge par la DNCG, et Lyon était obligé de vendre cherki au plus vite en le bradent, et city a juste profité de la crise de Lyon pour récupérer un joueur a prix discount
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Loading
FT |⌛️| The year ends with a victory and three points away from home ⚪️⚫️ 🎉 Well done lads! 💪🏻 @EASPORTSFC @easportsfcit #PisaJuve