ICONSPORT_268257_0554

Le PSG sans Doué ni Dembélé, Lens annonce une fessée

PSG12 sept. , 19:00
parEric Bethsy
En déplacement au Parc des Princes dimanche, le Racing Club de Lens adopte un discours pessimiste. Malgré les absences de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé, l’entraîneur Pierre Sage et ses hommes jugent le Paris Saint-Germain nettement supérieur.
Il n’y aura peut-être pas de meilleur moment pour affronter le Paris Saint-Germain cette saison. Juste après la trêve internationale, et compte tenu des blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé avec l’équipe de France, ce sont des Parisiens affaiblis qui s’apprêtent à recevoir le Racing Club de Lens dimanche. Ce contexte favorable n’enthousiasme pourtant pas le coach lensois Pierre Sage, trop impressionné par son futur adversaire.
On en fera encore les frais
- Pierre Sage
« Je vais le répéter mais le PSG est, pour moi, la meilleure équipe du monde du moment, a estimé l’entraîneur des Sang et Or en conférence de presse. Elle évolue dans un registre de très forte possession. Elle peut poser des problèmes à tous ses adversaires, car elle est en mesure de s’adapter à tous les systèmes sans intervention de son coach. Les mécanismes sont installés et c’est le travail de Luis Enrique. Les principes sont partagés et acquis par l’ensemble des joueurs. C’est un rouleau compresseur. »
Quant aux absences des deux internationaux français, « je ne suis jamais satisfait qu’un adversaire soit blessé, a réagi l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais. Je ne le souhaite jamais à personne et je n’aime pas m’en réjouir. Mais ce qui en ressort, vu la profondeur de leur effectif, c’est que même les remplaçants seraient titulaires dans les dix-sept autres formations de L1. L’abondance de bien ne nuit pas. On en fera encore les frais ce week-end. »
Lens se prépare à prendre cher, confirme Jonathan Gradit, lui aussi conscient de la richesse de l’effectif du Paris Saint-Germain. « Ils ont notamment Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos… C’est le champion d’Europe en titre, on connaît leur qualité offensive, ils sont au-dessus de tout le monde, a souligné le défenseur central artésien. Et ils ont su conserver une stabilité, un plan de jeu établi, c’est une vraie équipe. Je ne suis pas sûr que les deux absences vont changer grand-chose. » Autre paramètre important, les hommes de Luis Enrique débuteront leur campagne européenne contre l'Atalanta Bergame mercredi.
Articles Recommandés
ICONSPORT_269781_0066
PSG

Le PSG lâche 6 millions d’euros avec un énorme sourire

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée

ICONSPORT_270064_0148
Ligue 1

L1 : L'OM écrase Lorient et se relance

om un club refuse maupay pour une raison evidente iconsport 265502 0073 398470
OL

Rebondissement à l’OM, l’OL fait douter Maupay

Fil Info

23:00
Le PSG lâche 6 millions d’euros avec un énorme sourire
22:45
L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée
22:44
L1 : L'OM écrase Lorient et se relance
22:30
Rebondissement à l’OM, l’OL fait douter Maupay
22:00
Rennes habitué à perdre, Rongier se régale
21:57
L2 : Programme TV et résultats de la 5e journée
21:30
Harit s’en va en plein match de l’OM
21:28
L1 : Lorient réduit à 10, l'OM a t-il été favorisé ?
21:00
Nantes a menti, la FFF est choquée

Derniers commentaires

L1 : L'OM écrase Lorient et se relance

Bientôt salah et isak ils vont éteindre le vélodrome

Rebondissement à l’OM, l’OL fait douter Maupay

Gouiri est trop cher pour Lyon

L1 : L'OM écrase Lorient et se relance

C'est un bon résultat, mais c'est pas un match référence, en face y avait personne, on jugera L OM face au gros les prochains matchs

L1 : L'OM écrase Lorient et se relance

Ton 13 c est quoi ? ne m oblige pas de parler de taille ok 😘🤣

L1 : L'OM écrase Lorient et se relance

Oublie moi

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Angers SCO
43111022
10
Rennes
43111-325
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading