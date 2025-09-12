Le PSG sans Doué ni Dembélé, Lens annonce une fessée

En déplacement au Parc des Princes dimanche, le Racing Club de Lens adopte un discours pessimiste. Malgré les absences de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé, l’entraîneur Pierre Sage et ses hommes jugent le Paris Saint-Germain nettement supérieur.

Il n’y aura peut-être pas de meilleur moment pour affronter le Paris Saint-Germain cette saison. Juste après la trêve internationale, et compte tenu des blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé avec l’équipe de France, ce sont des Parisiens affaiblis qui s’apprêtent à recevoir le Racing Club de Lens dimanche. Ce contexte favorable n’enthousiasme pourtant pas le coach lensois Pierre Sage, trop impressionné par son futur adversaire.

On en fera encore les frais - Pierre Sage

« Je vais le répéter mais le PSG est, pour moi, la meilleure équipe du monde du moment, a estimé l’entraîneur des Sang et Or en conférence de presse. Elle évolue dans un registre de très forte possession. Elle peut poser des problèmes à tous ses adversaires, car elle est en mesure de s’adapter à tous les systèmes sans intervention de son coach. Les mécanismes sont installés et c’est le travail de Luis Enrique. Les principes sont partagés et acquis par l’ensemble des joueurs. C’est un rouleau compresseur. »

Quant aux absences des deux internationaux français, « je ne suis jamais satisfait qu’un adversaire soit blessé, a réagi l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais. Je ne le souhaite jamais à personne et je n’aime pas m’en réjouir. Mais ce qui en ressort, vu la profondeur de leur effectif, c’est que même les remplaçants seraient titulaires dans les dix-sept autres formations de L1. L’abondance de bien ne nuit pas. On en fera encore les frais ce week-end. »

Lens se prépare à prendre cher, confirme Jonathan Gradit, lui aussi conscient de la richesse de l’effectif du Paris Saint-Germain. « Ils ont notamment Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos… C’est le champion d’Europe en titre, on connaît leur qualité offensive, ils sont au-dessus de tout le monde, a souligné le défenseur central artésien. Et ils ont su conserver une stabilité, un plan de jeu établi, c’est une vraie équipe. Je ne suis pas sûr que les deux absences vont changer grand-chose. » Autre paramètre important, les hommes de Luis Enrique débuteront leur campagne européenne contre l'Atalanta Bergame mercredi.