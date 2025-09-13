Ballon d'Or : Dembélé au coeur d'un scandale en Australie

Le 22 septembre prochain, le Ballon d'Or 2025 sera remis. Ousmane Dembélé et Lamine Yamal sont les deux grands favoris pour soulever le trophée.

Ousmane Dembélé pourrait bien décrocher le premier Ballon d'Or de sa carrière le 22 septembre prochain. Il faut dire que l'international français sort d'une saison époustouflante avec le PSG . L'ancien du Barça aura été un élément primordial dans le sacre francilien en Ligue des champions. Il aura également eu des statistiques individuelles plus que convaincantes. Lamine Yamal semble être son principal concurrent cette année. Le Barcelonais pourrait en revanche payer le fait que son club n'ait pas été au bout en Ligue des champions. Le suspense est en tout cas énorme concernant l'identité du prochain Ballon d'Or. Et avant la remise du trophée, des informations assez embarrassantes commencent à sortir...

Dembélé, une publicité bien dérangeante

Neal Gardner, créateur australien de contenus de football comptant plus de 120 000 abonnés sur X, affirme en effet ces dernières heures avoir été approché par une agence pour faire la campagne de Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé. Il indique qu'un émail envoyé par une source inconnue lui proposait de publier trois « tweets soigneusement rédigés par semaine pendant un mois, mettant en avant ses performances, son impact et ses arguments pour cette distinction ».

Conscient que la publicité de la campagne pourrait mettre en doute sa réputation, Gardner a défendu sa décision d'aborder le sujet dans les réponses de son post : « Je suis parfaitement conscient des conséquences. C'était une décision commerciale horrible de ma part, mais devinez quoi ? Je m'en fiche ».

Lire aussi Le PSG sans Doué ni Dembélé, Lens annonce une fessée

Une information à prendre avec quelques pincettes même si elle ne fera pas forcément les affaires de Dembélé. Ce genre de publicités est toujours mauvaise pour un joueur. Comme souvent depuis maintenant quelques années, le Ballon d'Or est une récompense qui compte énormément pour les joueurs, poussés par l'exigence des statistiques.