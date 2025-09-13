Ballon d'Or : Dembélé au coeur d'un scandale en Australie

Mais grave laisse les faire les malin sa fait 30 ans que se club me fait tellement rire
En seconde mi-temps, l'OM a évité de perdre des forces pour la semaine prochaine qui sera très difficile.
Les sardine qui se croit encore champion d'Europe juste parce qu'ils ont battu Lorient un équipe fantôme qui va vite redescendre. Pavard sa vos pas un clou vous le tailler quand il est sélectionné en EDF et maintenant qu'il est dans votre club ingerable vous le susser. Je prédit que comme depuis 30 ans sa va pas volé bien haut.
Pour moi la meilleure recrue est Médina. on verra si ce sera le cas.
on en demandera 50-60M
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|8
|3
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|5
|0
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|11
|4
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|6
|4
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|5
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|1
|4
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|6
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|2
|2
|4
|3
|1
|1
|1
|-3
|2
|5
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|5
|6
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|4
|5
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|1
|2
|3
|3
|1
|0
|2
|-2
|2
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-3
|5
|8
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|4
|8
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|2
|7
Loading
Ok, here goes… I was recently approached by a PR agency to run a PAID campaign in favour of Dembele’s Ballon d’Or run. I don’t know who’s funding this, but I think it’s absolutely ridiculous and I had to raise awareness.
I’ve been debating whether or not to release this, but you’re going to want to see my next tweet. Bit of a heads up because it’s quite astonishing.