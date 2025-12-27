CAN 2025 : Le Nigéria bat la Tunisie après un match fou

36 M€ x 4 ans de contrat = 144M€
Joueur cramé qui plombe actuellement le Réal par son niveau et comportement
Ce sélectionneur est top, 2 matchs, 2 matchs où hakimi ne joue pas, parfait !
Eric Bethsy après la fake news rudiger nous inventé la fake news Maignan...
Il jouera contre Lille en coupe et contre Brest c'est déjà beau et certainement avec le retour de Mata Contre Young Boy on aura nos 2 DC
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
FIN DU MATCH ✅ Un choc de folie se termine par la victoire du Nigeria 3-2 face à la Tunisie. 🇳🇬🇹🇳 #TotalEnergiesAFCON2025 | @tecnomobile