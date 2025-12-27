ICONSPORT_280858_0016

CAN 2025 : Le Nigéria bat la Tunisie après un match fou

CAN 202527 déc. , 23:02
parClaude Dautel
0
Dans un match sous tension, le Nigéria a longtemps pensé pouvoir s'imposer facilement face à la Tunisie. Grâce à des buts signés Osimhen (44e), Ndidi (50e) et Lookman (67e), les Super Eagles menaient 3-0. Mais, les Tunisiens ne s'en laissaient pas conter. Dans un premier temps, Talbi réduisait le score (3-1, 74e), puis Abdi marquait sur penalty (3-2, 87e sp).
La Tunisie se ruait à l'assaut du but du Nigéria pour tenter d'égaliser, mais malgré deux occasions franches n'y parvenait pas. Avec cette victoire, le Nigéria est déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la CAN 2025.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280052_0003
CAN 2025

Programme TV complet et résultats de la CAN 2025

ICONSPORT_280855_0017
Serie A

Ita : La Juventus monte sur le podium

ICONSPORT_280804_0168
CAN 2025

Maroc : Walid Regragui viré, la haine frappe déjà

Fil Info

27 déc. , 23:01
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
27 déc. , 22:40
Ita : La Juventus monte sur le podium
27 déc. , 22:30
Maroc : Walid Regragui viré, la haine frappe déjà
27 déc. , 22:00
ASSE : « J’ai essayé de le retenir », il raconte la colère de Gasset
27 déc. , 21:30
Le PSG recalé, Rüdiger préfère l’Arabie Saoudite
27 déc. , 21:00
L’OL a subi le plus gros braquage de l’histoire
27 déc. , 20:33
CAN 2025 : L'Ouganda rate une grosse opération
27 déc. , 20:30
PSG : Chevalier rassuré, la menace Maignan écartée

Derniers commentaires

L’OL a subi le plus gros braquage de l’histoire

36 M€ x 4 ans de contrat = 144M€

Le PSG recalé, Rüdiger préfère l’Arabie Saoudite

Joueur cramé qui plombe actuellement le Réal par son niveau et comportement

Maroc : Walid Regragui viré, la haine frappe déjà

Ce sélectionneur est top, 2 matchs, 2 matchs où hakimi ne joue pas, parfait !

PSG : Chevalier rassuré, la menace Maignan écartée

Eric Bethsy après la fake news rudiger nous inventé la fake news Maignan...

OL : Endrick bloqué trois matchs en tribune

Il jouera contre Lille en coupe et contre Brest c'est déjà beau et certainement avec le retour de Mata Contre Young Boy on aura nos 2 DC

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading