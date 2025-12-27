CAN 2025 : Le Nigéria bat la Tunisie après un match fou

Dans un match sous tension, le Nigéria a longtemps pensé pouvoir s'imposer facilement face à la Tunisie. Grâce à des buts signés Osimhen (44e), Ndidi (50e) et Lookman (67e), les Super Eagles menaient 3-0. Mais, les Tunisiens ne s'en laissaient pas conter. Dans un premier temps, Talbi réduisait le score (3-1, 74e), puis Abdi marquait sur penalty (3-2, 87e sp).

La Tunisie se ruait à l'assaut du but du Nigéria pour tenter d'égaliser, mais malgré deux occasions franches n'y parvenait pas. Avec cette victoire, le Nigéria est déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la CAN 2025.