Le PSG élit ses capitaines, ça va bouger fort

PSG13 sept. , 10:20
parHadrien Rivayrand
Le PSG élira prochainement son nouveau capitaine pour la saison. Marquinhos sera logiquement reconduit même si du suspense a lieu concernant les nouveaux vice-capitaines du club francilien. 
Le Paris Saint-Germain est l'une des équipes les plus attendues de la saison. Le club de la capitale devra notamment défendre ses titres en Ligue 1, en Coupe de France et en Ligue des champions. Les pensionnaires du Parc des Princes devront compter sur leurs leaders pour continuer à marcher sur l'Europe. Le PSG procédera dans les prochaines heures à un vote pour élire son capitaine. Sans surprise, cela devrait être Marquinhos, qui occupe le poste depuis de longues saisons et qui est indiscutable à l'heure actuelle. Il y a aura en revanche plus de suspense concernant les vice-capitaines, surtout avec les récents départs de Presnel Kimpembe et Gianluigi Donnarumma. 

Le vestiaire du PSG va voter

Selon les informations du Parisien, Achraf Hakimi, Vitinha, Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery et Ousmane Dembélé pourraient en effet être élus vice-capitaines du PSG. Une belle promotion pour certains, qui ont gagné en place dans le vestiaire parisien ces derniers mois. Luis Enrique veut laisser ses joueurs gérer leur vie de vestiaire, tout en chapeautant le tout. L'Espagnol fait confiance à ses leaders pour continuer de porter son équipe. A noter que cela pourrait être la dernière saison de Marquinhos sous les couleurs du PSG. Le Brésilien a pas mal de sollicitations, notamment du côté des pays du Golfe.

