PSG : « Insupportable », Lucas Chevalier craque à 04h du matin

Mauvaise passe pour Lucas Chevalier, qui va essayer de se changer les idées avec l'éventuelle qualification des Bleus pour le Mondial 2026. Mais avec le PSG, les boulettes s'accumulent dangereusement.

Des critiques reçues depuis son arrivée au PSG , c’est visiblement celle qui lui fait le plus mal. Pour un « like » sur une publication politique favorable à l’extrême-droite, Lucas Chevalier est entré dans le tourbillon des réseaux sociaux, dont on ne sort jamais gagnant. Dans la foulée de son match à Lyon, où il n’a pas été impérial, le gardien de l’équipe de France a donc pris la parole dans un long post publié à 04h du matin, et pour lequel il n’a, selon L’Equipe, contacté ni son équipe de communication, ni celle du PSG.

Des soupçons insupportables pour Lucas Chevalier

Une initiative personnelle pour tenter de mettre fin à des soupçons qu’il ne supportait pas. « Son éducation a été bâtie notamment sur l’idée que les extrêmes n’amenaient jamais rien de bon. Le fait d’être assimilé à une personne possiblement raciste lui était insupportable », souligne le quotidien sportif. Le PSG a apporté son soutien à son joueur dans ce tourbillon, histoire aussi de ramener un peu de sérénité à son début de saison.

Mais pour l’ancien gardien parisien Jérome Alonzo, cela fait une erreur de plus pour Lucas Chevalier, qui va devoir être parfait s’il veut garder sa place au Paris SG. « Paris, c’est un changement de galaxie total. À Lille, la moindre boulette ― puisque ce like a priori involontaire en est une ― que pouvait faire Lucas était diluée dans son talent et ses performances. À Paris, non seulement les boulettes ne sont diluées dans rien, mais en plus elles te reviennent en pleine tronche. Quand tu es gardien au PSG, ta boulette, elle fait le tour du monde », a livré l’ancien gardien de Paris et de l’OM, dans le quotidien Le Parisien.

Lucas Chevalier le savait en arrivant à Paris, surtout comme successeur d’un Gianluigi Donnarumma impérial en fin de saison dernière, la mission s’annonce compliquée pour lui. Pour le moment, du temps lui est encore donné mais il va falloir arrêter les boulettes. A tous les niveaux.