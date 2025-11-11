ICONSPORT_276851_0020

PSG : « Insupportable », Lucas Chevalier craque à 04h du matin

PSG11 nov. , 14:20
parGuillaume Conte
2
Mauvaise passe pour Lucas Chevalier, qui va essayer de se changer les idées avec l'éventuelle qualification des Bleus pour le Mondial 2026. Mais avec le PSG, les boulettes s'accumulent dangereusement. 
Des critiques reçues depuis son arrivée au PSG, c’est visiblement celle qui lui fait le plus mal. Pour un « like » sur une publication politique favorable à l’extrême-droite, Lucas Chevalier est entré dans le tourbillon des réseaux sociaux, dont on ne sort jamais gagnant. Dans la foulée de son match à Lyon, où il n’a pas été impérial, le gardien de l’équipe de France a donc pris la parole dans un long post publié à 04h du matin, et pour lequel il n’a, selon L’Equipe, contacté ni son équipe de communication, ni celle du PSG. 

Des soupçons insupportables pour Lucas Chevalier

Une initiative personnelle pour tenter de mettre fin à des soupçons qu’il ne supportait pas. « Son éducation a été bâtie notamment sur l’idée que les extrêmes n’amenaient jamais rien de bon. Le fait d’être assimilé à une personne possiblement raciste lui était insupportable », souligne le quotidien sportif. Le PSG a apporté son soutien à son joueur dans ce tourbillon, histoire aussi de ramener un peu de sérénité à son début de saison. 

Lire aussi

PSG : Lucas Chevalier, le procés commencePSG : Lucas Chevalier, le procés commence
PSG : Lucas Chevalier répond à l'énorme polémique du like RNPSG : Lucas Chevalier répond à l'énorme polémique du like RN
Mais pour l’ancien gardien parisien Jérome Alonzo, cela fait une erreur de plus pour Lucas Chevalier, qui va devoir être parfait s’il veut garder sa place au Paris SG. « Paris, c’est un changement de galaxie total. À Lille, la moindre boulette ― puisque ce like a priori involontaire en est une ― que pouvait faire Lucas était diluée dans son talent et ses performances. À Paris, non seulement les boulettes ne sont diluées dans rien, mais en plus elles te reviennent en pleine tronche. Quand tu es gardien au PSG, ta boulette, elle fait le tour du monde », a livré l’ancien gardien de Paris et de l’OM, dans le quotidien Le Parisien. 
Lucas Chevalier le savait en arrivant à Paris, surtout comme successeur d’un Gianluigi Donnarumma impérial en fin de saison dernière, la mission s’annonce compliquée pour lui. Pour le moment, du temps lui est encore donné mais il va falloir arrêter les boulettes. A tous les niveaux. 
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_251125_0244
ASSE

Davitashvili ne veut plus quitter l'ASSE

l om a triche daniel riolo le vit mal hojbjerg 2 388256
OM

La Juve propose un échange insolite à l'OM

ICONSPORT_275095_0135
OL

OL : Tolisso fait la victime, cet ancien de l'ASSE en rajoute

ICONSPORT_271638_0236
OM

« Le patron, c'est moi » : il a mis tout le monde d’accord à l’OM

Fil Info

17:00
Davitashvili ne veut plus quitter l'ASSE
16:30
La Juve propose un échange insolite à l'OM
16:00
OL : Tolisso fait la victime, cet ancien de l'ASSE en rajoute
15:30
« Le patron, c'est moi » : il a mis tout le monde d’accord à l’OM
15:00
Transfert à 12 ME, le PSG fonce dessus
14:40
Ce que doit faire la France pour jouer le Mondial 2026
14:00
TV : Ligue 1+ fait pleurer l'OL
13:40
Ronaldo à l'OM, Macron fait un appel du pied

Derniers commentaires

L'OM a un atout que toute l'Europe jalouse

Si la mairie vend pas le PARC il ira au pfc et le PSG fera son stade nfl de 90 000 places a poissy .simple

L'OM a un atout que toute l'Europe jalouse

Donc stade a poissy de 90 000 places !!!.

L'OM a un atout que toute l'Europe jalouse

Ça fait 5 ans qui parle de nouveau stade, c'est toujours pas fait

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

Tu es né de la dernière pluie mon pauvre ça fait belle lurette que la corruption existe et dans la plupart des grands matches/finales.

L'OM a un atout que toute l'Europe jalouse

Arsenal est plein a tout les matchs !!!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading