PSG : Lucas Chevalier répond à l'énorme polémique du like RN

PSG10 nov. , 8:00
parClaude Dautel
26
Depuis 48 heures, Lucas Chevalier était ciblé par de violentes critiques sur les réseaux sociaux suite à un like qu'il avait apposé sur le message d'un membre des Républicains appelant à voter pour le RN. Mais, ce lundi, le gardien de but du PSG s'est expliqué et a répondu à ceux qui l'ont violemment pris à partie.
Outre sa performance mitigée à Lyon, Lucas Chevalier a été obligé de gérer un bad buzz sur X (anciennement Twitter). Car le portier international français du Paris Saint-Germain a provoqué la colère de nombreux supporters parisiens après avoir liké un message du compte Instagram« spittinfakt », où un membre des Républicains appelaient à soutenir le Rassemblement National. Il n'en fallait pas plus pour provoquer un déferlement de haine et de messages très violents contre Lucas Chevalier. Visiblement, ce dernier a très mal pris tout cela, et dans une très longue story sur Instagram il a répondu directement à ceux qui l'ont rapidement accusé.

Lucas Chevalier n'est pas un facho, qu'on se le dise

Dans un très long message, le gardien de but du Paris Saint-Germain a d'abord expliqué pourquoi ce like était une erreur et il a fait part de son écoeurement face aux propos tenus à son encontre. 
« J’ai pu voir ce qu’il a pu se dire à mon propos la soirée précédente, concernant le fait que j’ai liké une publication sur Instagram d’une orientation politique, que je ne partage pas bien évidement. Je ne cherche pas à vous convaincre mais il est désolant de savoir qu’en scrollant et en laissant un like sans s’en être rendu compte sur une publication et que au réveil de votre sieste pour préparer le match vous êtes informé que votre image est sali de haut en bas pour une action accidentelle, ça m’emmerde.
Je ne suis pas là pour vous étaler mon éducation et mes revendications politiques car je suis avant tout footballeur. Mais il est certain que toute personne qui me connaît, sait très bien à quel point je suis une personne dont mes parents et ma famille m’ont inculqué des valeurs, du respect, et qu’en aucun cas je me permettrais de penser ces choses là. Mais le mal est fait et les choses on était prononcé à mon égare. Vous avez essayé de me faire passer pour un facho, et ce n’est pas que moi que vous avez visez, mais ma famille entière.
Je ne me mettrais jamais en victime mais les limites on était dépassé, et de très loin. De plus certaines personne se servent de ça pour faire passer mes performances sportive médiocre alors qu’ils n’ont aucune connaissance du poste de gardien. Ce sont les mêmes depuis le début et ils y prennent du plaisir.
BREF
Je tenais à m’excuser de la gêne occasionnée car avant tout c’est moi qui suis l’acteur. J’ai toujours essayé d’être une bonne personne dans la vie de tout les jours et sur le terrain, et je continuerai. Je ne prend pas souvent le parole mais c’était bien nécessaire aujourd’hui car le monde dans lequel on vit a tendance à partir en vrille. je ne pensais vraiment pas un jour à devoir m’expliquer à ce sujet complètement lunaire sur les réseaux.
Prenez vraiment soin de vous c’est très important, la en est la preuve. Et je ne doute pas que dans tout ce négatif il y’a des personnes compréhensives, bien attentionnés, respectueuses et passionnés », a répondu Lucas Chevalier, qui pense que certains veulent coûte que coûte lui pourrir la vie depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain.
26
