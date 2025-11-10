ICONSPORT_276732_0138
Lucas Chevalier - PSG

PSG : Lucas Chevalier, le procés commence

PSG10 nov. , 11:00
parClaude Dautel
6
Encore une fois, Lucas Chevalier n'a pas été impeccable dimanche soir contre Lyon, sa responsabilité sur le deuxième but de l'OL étant engagée. Cela arrive au moment où le gardien de but du PSG fait l'objet d'un bad buzz sur les réseaux sociaux et auquel il a répondu.
Lucas Chevalier l'a récemment confié dans une interview, lorsque l'on joue au Paris Saint-Germain, et encore plus lorsque l'on est gardien de but, la moindre erreur se paie cash et donne lieu à des critiques énormes. C'est le prix à payer lorsque l'on évolue chez les champions d'Europe. Et c'est peu dire que depuis le début de la saison, l'ancien portier du LOSC donne du grain à moudre à ceux qui pensent que Luis Enrique a commis une erreur en voulant le faire venir pour remplacer Gianluigi Donnarumma.
Même s'il fait des arrêts de grande classe, Lucas Chevalier ne paraît pas être à 100% et à chaque match, il y a le petit truc qui coince. Dimanche soir, c'est son placement trop avancé sur le but de Maitland-Niles qui lui a valu de prendre la sauce sur les réseaux sociaux, mais pas que. Dans L'Equipe du Soir, Ludovic Obraniak a admis qu'il ne reconnaissait pas Lucas Chevalier.
Pour l'ancien joueur, Lucas Chevalier a du mal à retrouver ses qualités lilloises. « Très sincèrement, le niveau pour jouer au PSG, Lucas Chevalier l’a. Mais pour l’instant, il ne le montre pas. Je ne le reconnais pas, j’ai même l’impression qu’il a rétréci. Il faut qu’il arrive à passer le cap de cette agressivité. Avec le LOSC, l’action de Luis Diaz quand il a le ballon, il serait monté comme un fou pour réduire l’angle. Là, je vois des ballons boxés du poing, mais ça n’existait jamais chez lui, il était aérien. Il y a une perte de confiance, les questions se posent. Mais je pense qu’il a le cran et le caractère pour passer cette étape là (...) Il est un peu tôt pour lui tomber dessus », a tout de même précisé Ludovic Obraniak.
De son côté, Luis Enrique est monté au créneau pour défendre son gardien de but, estimant que sur le deuxième but lyonnais, ce sont les défenseurs qui étaient totalement fautifs. « L'erreur n'est pas du gardien, mais des joueurs qui forment la ligne défensive. Tu dois clairement presser et avancer la ligne si l'adversaire avance, sinon tu dois courir derrière parce que tu ne peux pas avancer la ligne s'il n'y a pas une bonne pression sur le ballon », a prévenu l'entraîneur du Paris Saint-Germain.
Pour Lucas Chevalier, ce week-end est à oublier, le gardien de but du PSG s'étant même expliqué ce lundi après avoir liké un message sur Instagram en faveur du Rassemblement National.
6
Loading