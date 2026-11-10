PSG : Incroyable, le Barça pleure le départ de Ferran Torres
PSG•
Peu convaincant avec le PSG, Ferran Torres manque cruellement au FC Barcelone, dont le dépositaire du jeu Pedri regrette que ses successeurs n'aient pas son dons pour les appels de balle.
Un départ en fanfare dans la foulée de son but victorieux en finale de la Coupe du monde, et un trou d’air géant, le début de saison de Ferran Torres est mitigé. Même Luis Enrique semble avoir perdu confiance en son attaquant espagnol, et peine à lui donner une titularisation dans les gros matchs depuis sa prestation contre le FC Barcelone.
La saison vient encore de débuter, mais les supporters et observateurs s’interrogent sur le niveau réel de Ferran Torres, et s’il a les moyens de s’imposer au PSG. Même si cela va beaucoup trop vite, son avenir dans la capitale française est même parfois remis en cause s’il continue sur cette lancée décevante des dernières semaines.
Pedri orphelin de Ferran Torres
En tout cas, au FC Barcelone, malgré le recrutement de joueurs majeurs comme Anthony Gordon, Gabriel Jesus et Karim Adeyemi, le flair de Ferran Torres manque. Ce sont les révélations du média El Nacional après la belle victoire du Barça contre l’Atlético qui le confirment. Injouable au milieu de terrain, Pedri se serait plaint que Gordon ne comprenait pas vraiment son jeu, et ne repiquait jamais dans l’axe pour proposer une solution de passe qui pourrait couper la défense adverse. Une habitude qui était propre à Ferran Torres, et qui Pedri appréciait énormément.
Cette complicité entre les deux champions du monde a volé en éclats avec le départ de l’ancien de Manchester City et de Valence, et l’acclimations avec les nouveaux coéquipiers au jeu bien différent n’est pas parfaite au FC Barcelone. Avec trois buts en 15 matchs, Gordon n’a pas vraiment convaincu, et son jeu bien différent de celui de Ferran Torres ne plait pas à tout le monde au sein du club selon le média catalan. Néanmoins, le PSG vient de l’acheter pour quasiment 50 millions d’euros, soit largement la plus grosse vente du mercato du Barça l’été dernier, et un retour à l’envoyeur n’est pas envisageable une seule seconde. Pedri va devoir faire avec, et Ferran Torres va devoir montrer qu’il n’est pas le plus gros investissement parisien de l’été avec Maghnès Akliouche pour rien.
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PSG : Incroyable, le Barça pleure le départ de Ferran Torres
Pour être précis, Torres a coûté exactement 48,5 M€, aucun bonus n'a été ajouté. https://uploads.disquscdn.com/images/92759cf8ce473e52e2e79635a34da78471a0c3e766b920ae32281e6374780cf7.png
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Sérieux? Ils tombent au fond les pauvres lensois
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non mais sérieux autant prendre Christophe Pelissier
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Choix très judicieux …. 😂
OL : Vicens prévient ses joueurs, ça ne va pas rigoler
C'est toi.^^
Ligue 1
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