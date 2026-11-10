PSG : Incroyable, le Barça pleure le départ de Ferran Torres

Peu convaincant avec le PSG, Ferran Torres manque cruellement au FC Barcelone, dont le dépositaire du jeu Pedri regrette que ses successeurs n'aient pas son dons pour les appels de balle.

Un départ en fanfare dans la foulée de son but victorieux en finale de la Coupe du monde, et un trou d’air géant, le début de saison de Ferran Torres est mitigé. Même Luis Enrique semble avoir perdu confiance en son attaquant espagnol, et peine à lui donner une titularisation dans les gros matchs depuis sa prestation contre le FC Barcelone.

La saison vient encore de débuter, mais les supporters et observateurs s’interrogent sur le niveau réel de Ferran Torres, et s’il a les moyens de s’imposer au PSG. Même si cela va beaucoup trop vite, son avenir dans la capitale française est même parfois remis en cause s’il continue sur cette lancée décevante des dernières semaines.

Pedri orphelin de Ferran Torres

En tout cas, au FC Barcelone, malgré le recrutement de joueurs majeurs comme Anthony Gordon, Gabriel Jesus et Karim Adeyemi, le flair de Ferran Torres manque. Ce sont les révélations du média El Nacional après la belle victoire du Barça contre l’Atlético qui le confirment. Injouable au milieu de terrain, Pedri se serait plaint que Gordon ne comprenait pas vraiment son jeu, et ne repiquait jamais dans l’axe pour proposer une solution de passe qui pourrait couper la défense adverse. Une habitude qui était propre à Ferran Torres, et qui Pedri appréciait énormément.