L'ASSE prolonge sa pépite estonienne jusqu'en 2030 (off)
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Patcho : Le transfert de Kolo Muani au PSG était de 80 M€ + 5 M€ de bonus, prix annoncé par le directeur juridique de la Ligue Stéphane Bottineau. https://uploads.disquscdn.com/images/6f3ec2b918ab3e6e9dd33bd80f341575f189653ce8c66032dfad7f4b4b3f92b5.jpg Voici le lien de la vidéo à partir du moment qui nous intéresse : https://youtu.be/7g75PYexCvc?t=2065 De ces 5 M€ de bonus, 2,5 M€ ont été payés par le PSG à l'Eintracht Francfort suite au sacre en CL en 2025. https://uploads.disquscdn.com/images/3b1dff335651b5b24f23e1cff404954f14bcb279f6182cccc62eae352ba27fee.jpg Il a donc coûté 82,5 M€.
Ça c'est de l'analyse ! Merci Pierrot 👊⚽
« Dis-nous » ? T’es le porte-parole de qui petit ? Depuis quand j’ai des comptes à te rendre?
Un championnat dont tout le monde connaît le vainqueur dès la première journée, quel intérêt ? Le PSG avec le Qatar a tué l'intérêt du championnat tout le monde le sait et tout le monde fait semblant de ne pas le voir... Continuons comme ça ne changeons rien !
taré
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13