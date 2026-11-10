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L'ASSE prolonge sa pépite estonienne jusqu'en 2030 (off)

ASSE
parHadrien Rivayrand
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L'ASSE fait confiance à sa jeunesse. Les Verts ont en effet officialisé ce mardi la prolongation de contrat du jeune attaquant de 18 ans, Marten Paalberg. L'international estonien est désormais lié à l'AS Saint-Étienne jusqu'en juin 2030.
Dans son communiqué officiel, l'ASSE précise notamment :
« Marten a un profil d’attaquant moderne, athlétiquement intéressant et doté d’une bonne intelligence de jeu. C’est un buteur, précis devant le but. Il a besoin d’engendrer du temps de jeu et de retrouver des repères après son retour sur les terrains. À l’entraînement, on sent un garçon qui a envie d’apprendre et de progresser. Et nous avons envie de l’accompagner afin qu’il puisse démontrer son plein potentiel. »
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