PSG : Luis Enrique veut un autre champion du monde à 80ME

L'entraîneur du Paris Saint-Germain a déjà en tête de renforcer son équipe, et selon la presse espagnole, c'est un autre champion du monde qui pourrait rejoindre le PSG après Ferran Torres. Martin Zubimendi serait en effet dans le colimateur de Paris.

En s'offrant Ferran Torres, Luis Enrique a réussi un joli coup, le technicien parisien voulant faire venir depuis longtemps l'attaquant du Barça. Mais, à en croire El Nacional, c'est désormais du côté d'Arsenal que le coach des doubles champions d'Europe a tourné son regard. Même si le mercato est terminé depuis un mois, Luis Enrique aurait déjà fait savoir à Luis Campos qu'il souhaite que ce dernier entame des discussions avec les dirigeants d'Arsenal afin de connaître les conditions d'un transfert de Martin Zubimendi. Le milieu défensif d'Arsenal, transféré de la Real Sociedad lors de l'été 2025, plait énormément à l'entraîneur du Paris Saint-Germain et ce dernier souhaiterait le faire venir à Paris afin d'apporter encore plus de poids à son milieu de terrain.

Luis Enrique prêt à encore miser sur un Espagnol

Notre confrère précise que pour laisser filer Martin Zubimendi, Mikel Arteta et les dirigeants d'Arsenal réclameraient 80 millions d'euros, sachant qu'ils avaient recruté ce dernier pour 70 millions d'euros la saison passée. « Un transfert à 80 millions d'euros permettrait ensuite à Arsenal de récupérer un joueur de premier plan et ouvrirait une porte que Luis Enrique ne veut pas laisser passer. Le PSG a les moyens financiers de réussir cette opération et peut également lui offrir un rôle central dans le projet. Pour Zubimendi, cela signifierait changer de championnat, tout en conservant un style de jeu où sa lecture du jeu resterait primordiale », fait remarquer S.Montero, journaliste espagnol spécialiste du mercato.

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Avec la signature de Ferran Torres, pour laquelle il s'est battu, Luis Enrique a déjà réussi un coup de l'été, puisque l'avant-centre espagnol enfile les buts avec le Paris Saint-Germain. Alors, en tentant de faire venir Martin Zubimendi, dont il apprécie également les qualités, l'entraîneur du PSG espère pouvoir frapper un grand coup, même si pour faire venir ce dernier il faudra probablement attendre l'été prochain.