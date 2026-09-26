PSG : Luis Enrique veut un autre champion du monde à 80ME

PSG : Luis Enrique veut un autre champion du monde à 80ME

PSG26 sept. , 8:40
parClaude Dautel
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L'entraîneur du Paris Saint-Germain a déjà en tête de renforcer son équipe, et selon la presse espagnole, c'est un autre champion du monde qui pourrait rejoindre le PSG après Ferran Torres. Martin Zubimendi serait en effet dans le colimateur de Paris.
En s'offrant Ferran Torres, Luis Enrique a réussi un joli coup, le technicien parisien voulant faire venir depuis longtemps l'attaquant du Barça. Mais, à en croire El Nacional, c'est désormais du côté d'Arsenal que le coach des doubles champions d'Europe a tourné son regard. Même si le mercato est terminé depuis un mois, Luis Enrique aurait déjà fait savoir à Luis Campos qu'il souhaite que ce dernier entame des discussions avec les dirigeants d'Arsenal afin de connaître les conditions d'un transfert de Martin Zubimendi. Le milieu défensif d'Arsenal, transféré de la Real Sociedad lors de l'été 2025, plait énormément à l'entraîneur du Paris Saint-Germain et ce dernier souhaiterait le faire venir à Paris afin d'apporter encore plus de poids à son milieu de terrain.

Luis Enrique prêt à encore miser sur un Espagnol

Notre confrère précise que pour laisser filer Martin Zubimendi, Mikel Arteta et les dirigeants d'Arsenal réclameraient 80 millions d'euros, sachant qu'ils avaient recruté ce dernier pour 70 millions d'euros la saison passée. « Un transfert à 80 millions d'euros permettrait ensuite à Arsenal de récupérer un joueur de premier plan et ouvrirait une porte que Luis Enrique ne veut pas laisser passer. Le PSG a les moyens financiers de réussir cette opération et peut également lui offrir un rôle central dans le projet. Pour Zubimendi, cela signifierait changer de championnat, tout en conservant un style de jeu où sa lecture du jeu resterait primordiale », fait remarquer S.Montero, journaliste espagnol spécialiste du mercato.

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Avec la signature de Ferran Torres, pour laquelle il s'est battu, Luis Enrique a déjà réussi un coup de l'été, puisque l'avant-centre espagnol enfile les buts avec le Paris Saint-Germain. Alors, en tentant de faire venir Martin Zubimendi, dont il apprécie également les qualités, l'entraîneur du PSG espère pouvoir frapper un grand coup, même si pour faire venir ce dernier il faudra probablement attendre l'été prochain.
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En gagnant des compétitions on rentre du cash et on attire des investisseurs ,, voilà nôtre dilemme . Beaucoup club de L1 devrait suivre nôtre exemple au lieu de critiquer

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Ce couloir droit une plaie . Kalulu ou Gusto serait meilleur . Koundé s'est fait prendre dans son dos 5 ou 6 X ???

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Jean-Michel Aulas est celui qui a fait grandir le club Mais il est aussi celui qui l'a vendu Il a voulu tourner la page (certainement pour de bonnes raisons) la page est donc tournée. il fait parti du passé. le présent et l'avenir c'est Michele Kang , on jugera dans 20 ans

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Allez encore un joueur à 80 millions. C'est le casino 24 heures sur 24 au PSG.

OL : Petites frictions entre Michele Kang et Jean-Michel Aulas ?

Je me suis tjrs demandé comment ce genre de bouquin est écrit Est ce réellement un livre de quelqu'un d'intéressé par le profil de la personne qu'elle décrit Ou Est ce une commande Ou alors est ce tout simplement par pur opportunisme, on écrit sur une personne dans la lumière histoire de faire parler de soi et de prendre un peu de tune en même temps, alors que personne n'a jamais demandé à écrire un bouquin sur la personne en question

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