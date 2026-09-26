OM : Gouiri blessé, les nouvelles sont mauvaises

L'OM retient son souffle avec certains de ses joueurs partis en sélection. Amine Gouiri est notamment touché et la crainte grandit à Marseille.

L'Olympique de Marseille est en crise et chaque détail comptera pour la suite de la saison. Bruno Genesio regarde avec attention l'état de forme des joueurs partis en sélection pendant cette trêve internationale. Car des blessures seraient assurément de gros coups durs pour un effectif phocéen déjà limité en qualité. Amine Gouiri, qui fait partie des joueurs les plus importants de l' OM , est malheureusement sorti sur blessure avec l'Algérie contre la Zambie. Selon les derniers échos, le joueur de l'OM souffrirait d'une gêne au quadriceps de la cuisse gauche.

Gouiri, ça sent mauvais pour l'OM ?

Dans les prochaines heures, Amine Gouiri va donc passer des examens complémentaires afin d'en savoir plus sur la gravité de sa blessure. Mais le pire est déjà craint à Marseille, alors que l'ancien Niçois a quitté la pelouse dès la 18e minute. Le sélectionneur algérien, Brahim Hemdani, s'est notamment exprimé après la rencontre face à la Zambie : « On est en alerte. On va attendre demain pour se prononcer. Il a une gêne au niveau du quadriceps de la cuisse gauche. »