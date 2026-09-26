OM : Gouiri blessé, les nouvelles sont mauvaises

OM : Gouiri blessé, les nouvelles sont mauvaises

OM26 sept. , 11:30
parHadrien Rivayrand
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L'OM retient son souffle avec certains de ses joueurs partis en sélection. Amine Gouiri est notamment touché et la crainte grandit à Marseille.
L'Olympique de Marseille est en crise et chaque détail comptera pour la suite de la saison. Bruno Genesio regarde avec attention l'état de forme des joueurs partis en sélection pendant cette trêve internationale. Car des blessures seraient assurément de gros coups durs pour un effectif phocéen déjà limité en qualité. Amine Gouiri, qui fait partie des joueurs les plus importants de l'OM, est malheureusement sorti sur blessure avec l'Algérie contre la Zambie. Selon les derniers échos, le joueur de l'OM souffrirait d'une gêne au quadriceps de la cuisse gauche.

Gouiri, ça sent mauvais pour l'OM ? 

Dans les prochaines heures, Amine Gouiri va donc passer des examens complémentaires afin d'en savoir plus sur la gravité de sa blessure. Mais le pire est déjà craint à Marseille, alors que l'ancien Niçois a quitté la pelouse dès la 18e minute. Le sélectionneur algérien, Brahim Hemdani, s'est notamment exprimé après la rencontre face à la Zambie : « On est en alerte. On va attendre demain pour se prononcer. Il a une gêne au niveau du quadriceps de la cuisse gauche. »

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À noter qu'en plus de Gouiri, Derek Cornelius s'est lui blessé assez gravement avec le Canada. L'OM a décidément la poisse en ce début de saison et perdre Amine Gouiri pour plusieurs semaines serait un immense coup dur au vu de l'importance de l'Algérien pour l'écurie marseillaise. Pour rappel, les pensionnaires du Stade Vélodrome sont actuellement relégables en Ligue 1 depuis leur défaite face au PSG dans le Classique. Au sortir de cette trêve internationale, les Phocéens devront absolument prendre les trois points face à Troyes, au Stade de l'Aube. Et difficile de savoir quel onze pourra aligner Bruno Genesio d'ici-là.
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Derniers commentaires

OM : Gouiri blessé, les nouvelles sont mauvaises

Si tu pouvais changer ton pseudo.. tu nous fais honte à tous ici.

VIDEO : Mika Godts méconnaissable avec la Belgique !

Le gars joue 10min par match et en plus je trouve qu'il montre de très belles choses et c'est frustrant de ne pas le voir plus... Avec ça, les médias veulent le voir planter 3 buts et 2 passes décisives par match. Lunaire....

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Le karma ne les lâchent pas 😅

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Parfait ! On espère une grosse et longue blessure.

Kylian Mbappé blessé, le Real Madrid est fou de rage

On pari ? Tu va voir la gueule du Real sans lui..... On se rend pas bien compte de la chance d'avoir un joueur comme lui en France. Sans lui hier c'est 0-0, je parle même pas de la CDM....

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