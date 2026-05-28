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Les joueurs de l’OM votent Bruno Genesio

OM28 mai , 12:00
parGuillaume Conte
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La piste menant à Bruno Genesio prend de l'ampleur chaque jour, et cela a le don de faire le bonheur du vestiaire de l'OM, favorable à une telle arrivée.
L’Olympique de Marseille a, selon les propres mots de son président, trouvé son directeur sportif avec l’arrivée jugée comme imminente de Grégory Lorenzi. Par la suite, ce sera au tour de l’entraineur d’être nommé. Et les indices tendent de plus en plus vers la nomination de Bruno Genesio. Courtisé ailleurs, l’entraineur français a un profil moins sulfureux qu’un Roberto De Zerbi ou un Marcelo Bielsa, mais c’est justement son calme et sa faculté à emmener ses joueurs avec lui qui pourrait coller avec l’atmosphère à Marseille.
Pour Walid Acherchour, les retours sont très positifs dans l’effectif marseillais sur la possibilité de voir Bruno Genesio prendre les commandes de l’équipe. En tout cas, le consultant de l’After Foot n’a pas trouvé la moindre personne pour lui dire du mal de l’entraineur libéré de son contrat à Lille, et désormais libre de tout engagement.

Bruno Genesio, tout le monde l'aime bien

« Les échos que j'ai, c'est qu'il y a pas mal de joueurs de l'OM qui veulent l'arrivée de Bruno Génésio. Il est très apprécié des joueurs. Je n'ai pas entendu un mec du milieu critiquer Bruno Génésio. C'est une grande force. Protecteur et humain incroyable. Cette année, je pensais qu’il avait perdu le groupe mais c’est en fait lui qui s’est un peu perdu. C’est une vraie force dans le football actuel. Il sait très bien s’entourer, et il a un très bon management. A Rennes, à Lyon et à Lile, ça a marché. Il y a de bons signaux à Marseille », a livré Walid Acherchour.
Même si cela ne fait pas tout, le fait de voir que le vestiaire de l’OM est largement favorable à ce choix très raisonnable, est un signal positif de plus pour sa signature. Et sachant que Bruno Genesio a récemment discuté avec Stéphane Richard sur les contours d’une arrivée, le Lyonnais de 59 ans a un véritable boulevard pour devenir le nouvel entraineur de l’OM.

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mais ferme la..... je parle des fausses rumeurs de journalistes en bois. m en branle de ton club de bedouins

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