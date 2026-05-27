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Le PSG fait un immense cadeau à Kimpembe

PSG27 mai , 15:08
parCorentin Facy
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Un an après avoir choisi Javier Pastore, le PSG a opté pour Presnel Kimpembe en tant qu’ambassadeur du club parisien. Il aura la mission d’apporter la coupe aux grandes oreilles avant la finale de la Ligue des Champions.
Lors de la finale de la Ligue des Champions 2025 face à l’Inter Milan il y a un an presque jour pour jour, le Paris Saint-Germain avait choisi Javier Pastore comme ambassadeur. L’ancien milieu de terrain argentin du PSG avait apporté la coupe avant la finale, puis l’avais remis à Marquinhos après le sacre du club parisien. Cette fois, c’est Presnel Kimpembe qui a été choisi par le champion de France et champion d’Europe en titre, selon Le Parisien.
« C’est une grande fierté de représenter le Paris Saint-Germain pour cette finale de la Ligue des champions » a confirmé le défenseur formé dans la capitale, avant de poursuivre. « C’est mon club de cœur, le club dans lequel j’ai grandi. Je remercie le Président, la Direction sportive, et le coach pour leur confiance. J’espère être un porte-bonheur pour l’équipe et pour tous les supporters Parisiens » a-t-il ajouté.
Arsenal aussi travaille sur l’identité de son ambassadeur pour cette finale et un nom se détache, celui de Thierry Henry. La légende des Gunners a les faveurs de la direction du club londonien, mais sa présence dans ce rôle n’est pas assurée. En effet, son rôle de consultant pour la très célèbre chaîne britannique CBS pourrait « l’empêcher d’honorer la proposition » selon le quotidien francilien.
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Derniers commentaires

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Nice doit payer, les règles c'est les règles, L OM étais souvent sanctionné a cause des projectile, les virages nord ou sud étaient souvent fermés, pourquoi Nice echapperai au sanction ?

Manu Koné poussé vers le PSG, merci l'UEFA

Lol, la compréhension de texte, c est niveau 6eme... Apparemment tu ne comprends ni les mots, ni les textes que tu lis !!!

Alvaro Montoro, l'OL est bien sur un énorme coup

Mince, j'ai touché une corde trop sensible, voilà qu'il se braque et ne rigole plus...il tente une pirouette pour avoir le beau rôle. Quel génie incompris. ah mais, un instant....je crois que je m'en branle totalement en fait !

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Ferme là imbécile rageux é footix de surcroît

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