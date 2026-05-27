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TV : Insulté par les Parisiens, Samir Nasri lâche Canal+

TV27 mai , 15:40
parCorentin Facy
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Copieusement sifflé et insulté par les supporters du PSG lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions à Munich, Samir Nasri ne fera pas le déplacement avec Canal+ pour la finale contre Arsenal à Budapest.
Samir Nasri a vécu une mauvaise expérience le 6 mai dernier. En déplacement avec l’équipe de journalistes de Canal+ à l’Allianz Arena pour vivre au plus près la demi-finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, l’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a été copieusement sifflé et insulté par les supporters parisiens. C’est la raison pour laquelle Samir Nasri, malgré son statut de consultant vedette de Canal+, a fait le choix de ne pas se déplacer à Budapest pour la finale de la Ligue des Champions entre Paris et Arsenal ce samedi selon Le Parisien.

Nasri a été insulté par les fans du PSG à Munich

Le journal francilien affirme que l’ancien international français avait pourtant été accrédité par l’UEFA pour cette rencontre, avant que Canal+ n’envoie finalement une seconde liste de journalistes et de consultants, sur laquelle Samir Nasri ne figurait plus. Très apprécié par la direction des sports de la chaîne cryptée, celui qui a porté le maillot d’Arsenal durant sa carrière craignait trop les insultes et les chants hostiles du PSG, d’autant que le plateau en bord terrain de Canal+ devrait selon toute vraisemblance être installé au pied de la tribune réservée aux supporters parisiens.
Laure Boulleau, David Ginola et Robert Pirès seront donc les trois consultants qui accompagneront Hervé Mathoux en plateau sur la pelouse de Budapest pour la finale de la Ligue des Champions. Samir Nasri devrait lui aussi intervenir, notamment en avant-match et à la mi-temps, mais depuis les plateaux de Canal+ en France. Un choix qui ne manquera pas de faire réagir, notamment les spectateurs neutres qui pour la plupart apprécient le franc-parler et les analyses de Samir Nasri. D’autant que l’ancien Marseillais n’est jamais le dernier à féliciter le PSG pour ses excellentes performances en Ligue des Champions depuis plus d’un an.

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Manu Koné poussé vers le PSG, merci l'UEFA

Lol, la compréhension de texte, c est niveau 6eme... Apparemment tu ne comprends ni les mots, ni les textes que tu lis !!!

Alvaro Montoro, l'OL est bien sur un énorme coup

Mince, j'ai touché une corde trop sensible, voilà qu'il se braque et ne rigole plus...il tente une pirouette pour avoir le beau rôle. Quel génie incompris. ah mais, un instant....je crois que je m'en branle totalement en fait !

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