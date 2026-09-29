LdN : Yamal déchainé, l’Espagne déroule

Parano en plus d etre frustré jaloux....bravo !!
Le PSG achète les Champions League. C'est ça la différence. ^^
Je sus quasiment sûr qu'il beaucoup de personne qui auraient bien voulu que Kylian Mbappé soit blessé plus gravement. Les gros cons... c'est pas ce qu'il manque ici et ailleurs.
C est quoi déjà lyon en coupe d europe????🤪 .allez bonne nuit mon frustré.
Je suis désolé... mais il n'y a plus rien dans l'équipe de Croatie. ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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