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LdN : Yamal déchainé, l’Espagne déroule

Ligue des Nations29 sept. , 22:39
parGuillaume Conte
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L’Espagne continue sur la lancée de sa Coupe du monde. Après sa victoire contre l’Angleterre, la Roja a déroulé face à la Croatie grâce à un excellent Lamine Yamal, auteur d’un doublé. Une victoire 4-1 qui permet aux champions du monde de conserver la tête de leur groupe, devant l’Angleterre victorieuse 2-0 en République Tchèque.
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Le PSG achète les Champions League. C'est ça la différence. ^^

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Je sus quasiment sûr qu'il beaucoup de personne qui auraient bien voulu que Kylian Mbappé soit blessé plus gravement. Les gros cons... c'est pas ce qu'il manque ici et ailleurs.

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C est quoi déjà lyon en coupe d europe????🤪 .allez bonne nuit mon frustré.

LdN : Yamal déchainé, l’Espagne déroule

Je suis désolé... mais il n'y a plus rien dans l'équipe de Croatie. ^^

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