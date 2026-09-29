LdN : Yamal déchainé, l’Espagne déroule





L’Espagne continue sur la lancée de sa Coupe du monde. Après sa victoire contre l’Angleterre, la Roja a déroulé face à la Croatie grâce à un excellent Lamine Yamal, auteur d’un doublé. Une victoire 4-1 qui permet aux champions du monde de conserver la tête de leur groupe, devant l’Angleterre victorieuse 2-0 en République Tchèque.