Hakimi inquiète le PSG, son remplaçant est trouvé

Le PSG pourrait se montrer actif cet hiver sur le marché des transferts. Luis Campos a des vues sur Alberto Costa, qui pourrait venir concurrencer Achraf Hakimi.

Le Paris Saint-Germain dispose d'un effectif de très grande qualité, mais certaines retouches sont encore à faire. Du moins, la cellule de recrutement du club de la capitale est à l'affût de la moindre opportunité. Luis Campos a déjà quelques idées en tête, notamment pour renforcer le poste de latéral droit. Achraf Hakimi n'a pas vraiment de doublure fiable et Luis Enrique voudrait que les choses changent. Un joueur pourrait donc être recruté cet hiver lors du marché des transferts, un joueur qui pourrait bien donner du fil à retordre à Hakimi.

Hakimi, bientôt une énorme concurrence au PSG ?

D'après les informations de Caught Offside, le Paris Saint-Germain a en effet des vues sur Alberto Costa. Le latéral droit portugais du FC Porto est en constante progression, ce qui n'a pas échappé aux champions d'Europe. Sa clause libératoire est tout de même fixée à 65 millions d'euros. Un montant conséquent si le natif de Santo Tirso n'arrivait qu'en qualité de doublure au PSG. Dans ce dossier, les pensionnaires du Parc des Princes ne sont en plus pas seuls. En Premier League, Manchester City, Arsenal et Manchester United souhaitent également mettre la main sur Alberto Costa et ont de gros moyens financiers à investir.

Si le PSG veut avoir une chance de recruter le Portugais, il faudra donc faire vite et bien. Et sur le papier, convaincre le joueur de n'être que la doublure de Hakimi pourrait poser problème. Mais à ce poste, les Franciliens semblent vouloir anticiper. Hakimi enchaîne beaucoup depuis quelque temps. Il est également perturbé par l'affaire judiciaire qui le concerne et qui pourrait d'ailleurs le mettre sur la touche si le verdict lui était défavorable.