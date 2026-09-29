Italie et Belgique, les supporters de la France mettent la pression

Comment peut-on juger un joueur sur un seul match ?! C'est pas possible. Le mec... c'est la première fois qu'il est sélectionné comme titulaire... et l'on a bien vu qu'il était nerveux et que l'attaque Française a été brouillonne durant tout le match. Les automatismes avec les autres joueurs ne sont pas encore là.
Ce serait un véritable scandale si un joueur du PSG remportait le Ballon d'Or 2026... surtout quand on connait le pouvoir que Nasser a sur toutes les institutions du Football Européen.
Va te coucher !... tu as encore la grève avec tes potes demain.
Juste sur les articles du grand PSG mon frustré 😉
Ah tiens... voilà celui qui vient me chercher sur d'autres articles parce que je lui manque. Mdr Lorsque un contrôl sérieux sera fait sur le PSG comme cela a été fait à City... alors... le Qatar, le PSG et ses supporters pourront être très très inquiêts. ^^ La gestion de Manchester City ressemble bien à la gestion du PSG par le Qatar. ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
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|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
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|9
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|6
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|2
|0
|3
|7
|12
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|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
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|9
|-2
|5
|5
|1
|2
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|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
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|5
|1
|1
|3
|4
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|-7
|3
|5
|1
|0
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|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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🇫🇷🤝 𝗥𝗘𝗦𝗣𝗘𝗖𝗧𝗢𝗡𝗦 𝗟𝗘𝗦 𝗛𝗬𝗠𝗡𝗘𝗦 À l’occasion de France - Italie vendredi et de France - Belgique lundi, nous souhaitons rappeler l’importance du respect des hymnes nationaux. Les sifflets pendant l’hymne adverse semblent malheureusement se banaliser dans les