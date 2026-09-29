Italie et Belgique, les supporters de la France mettent la pression

Avant deux réceptions de gala au Stade de France, les supporters de l'équipe de France font passer un message demandant l'accueil respectueux des sélections de l'Italie et de la Belgique.

Deux déplacements et deux victoires pour l’équipe de France, qui débute sa campagne de Ligue des Nations de manière parfaite. S’imposer en Belgique et en Turquie est toujours bon à prendre, et la formation de Zinedine Zidane a montré des choses intéressantes. Il va falloir confirmer désormais à domicile, où un Stade de France incandescent se prépare à accueillir l’Italie puis la Belgique.

Le respect demandé pour les hymnes

Des voisins et rivaux que les Bleus rêvent de dominer pour continuer leur parcours parfait. Mais à condition que cela se fasse avec classe, notamment dans les tribunes. Cela arrive de plus en plus fréquemment, mais les hymnes nationaux ne sont pas toujours respectés lors des rencontres internationales. Et malgré la rivalité avec nos voisins, le groupe officiel de supporters de l’équipe de France a demandé à ce que les hymnes de l’Italie et de la Belgique soient scrupuleusement respectés pour les rencontres à venir.

« À l’occasion de France - Italie vendredi et de France - Belgique lundi, nous souhaitons rappeler l’importance du respect des hymnes nationaux. Les sifflets pendant l’hymne adverse semblent malheureusement se banaliser dans les tribunes. Cela ne doit pas devenir une habitude ! Respectons l’hymne de nos adversaires comme nous souhaitons que La Marseillaise soit respectée partout où jouent les Bleus. La rivalité pendant le match, le respect avant tout », ont fait savoir les irrésistibles français, qui font surement référence aux sifflets qui ont accompagné l’hymne français en Turquie notamment.

Concernant les deux affiches face à l’Italie et la Belgique, cela devrait tout de même bien se passer, même s’il est impossible de surveiller tout le monde au Stade de France.