Koundé vendu cet hiver, le Barça fixe un prix colossal

Koundé vendu cet hiver, le Barça fixe un prix colossal

Liga29 sept. , 21:30
parCorentin Facy
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A la recherche d’un défenseur pour compenser un potentiel départ de Kim Min-Jae cet hiver, le Bayern Munich a jeté son dévolu sur Jules Koundé. Le Barça est ouvert à un départ, mais pas pour n’importe quel prix.
Sur le banc lors des trois derniers matchs du FC Barcelone en Liga, Jules Koundé vit un début de saison difficile. L’international français de 27 ans n’est plus un titulaire indiscutable aux yeux de son entraîneur Hansi Flick, qui lui préfère, dans un style similaire de défenseur central repositionné à droite, le champion du monde espagnol Eric Garcia. Et si Jules Koundé et Barcelone étaient arrivés au bout de leur histoire, qui dure depuis 2022 et la venue du Français en provenance des Girondins de Bordeaux ? La question se pose au sein du club catalan, qui n’exclut pas un départ de Jules Koundé dans les mois à venir.
Un scénario d’autant plus probable que celui qui compte 57 sélections en équipe de France a des courtisans en Europe. Selon les informations de Sport, le Bayern Munich pense notamment à recruter Jules Koundé pour le faire jouer défenseur central en cas de départ de Kim Min-Jae en janvier prochain. L’intérêt du champion d’Allemagne en titre est forcément flatteur pour Koundé, lequel pourrait se montrer intéressé par l’idée de découvrir un nouveau championnat au sein d’une équipe ultra-dominante, avec en plus la possibilité de former un duo dans l’axe avec un certain Dayot Upamecano.

Une offre du Bayern en janvier ?

Reste que du côté de la direction du FC Barcelone, même si on est ouvert à un départ de Jules Koundé, on ne bradera pas le Français. Le média révèle que Joan Laporta et Deco ont fixé le prix de leur polyvalent défenseur à environ 60 millions d’euros. Le Bayern Munich va donc devoir réfléchir et prendre une décision au sujet du joueur formé aux Girondins de Bordeaux, pour savoir s’il est opportun de lâcher une telle somme. Un départ de Koundé à terme semble en tout cas de plus en plus probable au Barça, et Hansi Flick ne s’y opposera pas à condition bien sûr de voir un joueur débarquer en contrepartie.

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6 mois ? J’aurais pensé carrière terminée, qu’est-ce que vous saoulez sur ce site !!! 😏

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tu sais tout toi ! tu dois meme etre journalsite pour toujours tout savoir ce qu il se passe en coulisse ou dans les tetes

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mdrr tu m etonnes. d ailleurs qd on voit meme la fervuer des supporter que je connais, c est clair que la plupart n ont aucune saveur.... certainement qu ils se rendent enfin compte qu il n y avait aucun lvl..... mais bon j m en tape royalement. t es tellement un gentil garçon. ils doivent bien t aimer en virage toi

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nannnn dingue on l a pas venu venir celle là! Nasser sera bien peinard, l autre suce teub sera a genoux à toutes les reunions. GG

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