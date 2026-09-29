PSG, Arsenal, Haaland annonce son transfert à une condition

Zéro suspense dans l'esprit d'Erling Haaland. Si Manchester City venait à être sévèrement sanctionné, il quitterait le club et regarderait du côté d'Arsenal et du PSG.

C’est la grosse information qui fait la Une de cette trêve internationale, surtout en Angleterre. Selon la presse britannique, les joueurs de Thomas Tuchel parlent énormément de l’avenir incertain de Manchester City, reconnu coupable de 114 infractions aux règlements financiers de la Premier League . Les sanctions peuvent aller de l’amende, au retrait de points, et jusqu’à la rétrogradation du club.

Haaland, ses valises sont prêtes

Si jamais cela devait aller à un niveau de sanction tel que Manchester City ne pourrait plus lutter pour le titre ou devait repartir de divisions inférieures, Erling Haaland ferait immédiatement ses valises. Selon les informations du journaliste Peter O’Rourke, la donne est très claire. « Le club ne se fait aucune illusion, Haaland ne resterait pas pour remettre City au plus haut niveau », prévient le journaliste britannique, pour qui l’attaquant a déjà prévenu son club de son futur départ en cas de très mauvaise nouvelle dans les semaines à venir.

Toutefois, une donne importante est à savoir. Lors de la signature de son dernier contrat avec les Sky Blues, aucune clause ne permettant un tarif du Norvégien revu à la baisse en cas de relégation n’a été intégré. Aucune clause libératoire d'aucune sorte n'a été intégrée. Ainsi, Manchester City pourrait vendre son cyborg à un très bon prix, et ne serait pas obligé de le brader. De quoi provoquer une guerre entre de nombreux ténors. Arsenal en Angleterre et le PSG en France sont cités parmi les clubs intéressés par sa venue, même si le Real Madrid rêve depuis toujours d’une association avec Kylian Mbappé.

En tout cas, la presse anglaise en est persuadée, le record de Neymar acheté par le PSG pour 222 millions d’euros en 2017 sera battu si Haaland devait changer de club, peu importe la raison derrière ce transfert. Même si cela implique des changements tactiques pour tous les clubs concernés, faire signer le Norvégien ne se refuse pas, et Paris comme Arsenal ou le Real Madrid l’ont bien compris.