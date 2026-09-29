PSG, Arsenal, Haaland annonce son transfert à une condition

PSG, Arsenal, Haaland annonce son transfert à une condition

PSG29 sept. , 12:00
parGuillaume Conte
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Zéro suspense dans l'esprit d'Erling Haaland. Si Manchester City venait à être sévèrement sanctionné, il quitterait le club et regarderait du côté d'Arsenal et du PSG.
C’est la grosse information qui fait la Une de cette trêve internationale, surtout en Angleterre. Selon la presse britannique, les joueurs de Thomas Tuchel parlent énormément de l’avenir incertain de Manchester City, reconnu coupable de 114 infractions aux règlements financiers de la Premier League. Les sanctions peuvent aller de l’amende, au retrait de points, et jusqu’à la rétrogradation du club.

Haaland, ses valises sont prêtes

Si jamais cela devait aller à un niveau de sanction tel que Manchester City ne pourrait plus lutter pour le titre ou devait repartir de divisions inférieures, Erling Haaland ferait immédiatement ses valises. Selon les informations du journaliste Peter O’Rourke, la donne est très claire. « Le club ne se fait aucune illusion, Haaland ne resterait pas pour remettre City au plus haut niveau », prévient le journaliste britannique, pour qui l’attaquant a déjà prévenu son club de son futur départ en cas de très mauvaise nouvelle dans les semaines à venir.
Toutefois, une donne importante est à savoir. Lors de la signature de son dernier contrat avec les Sky Blues, aucune clause ne permettant un tarif du Norvégien revu à la baisse en cas de relégation n’a été intégré. Aucune clause libératoire d'aucune sorte n'a été intégrée. Ainsi, Manchester City pourrait vendre son cyborg à un très bon prix, et ne serait pas obligé de le brader. De quoi provoquer une guerre entre de nombreux ténors. Arsenal en Angleterre et le PSG en France sont cités parmi les clubs intéressés par sa venue, même si le Real Madrid rêve depuis toujours d’une association avec Kylian Mbappé.
En tout cas, la presse anglaise en est persuadée, le record de Neymar acheté par le PSG pour 222 millions d’euros en 2017 sera battu si Haaland devait changer de club, peu importe la raison derrière ce transfert. Même si cela implique des changements tactiques pour tous les clubs concernés, faire signer le Norvégien ne se refuse pas, et Paris comme Arsenal ou le Real Madrid l’ont bien compris.
E. Haaland

E. Haaland

EnglandAngleterre Âge 26 Attaquant

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Non L'OM cest pas moi !!! L'OM cest nous supporter !!. Nuance que t'as du mal a saisir parceque cervelle atrophié... De quel gourou tu me parle ?? Sans ses supporter et ses virages L'OM nest plus L'OM... regarde PSG compare a l'époque et maintenant ... faudrait il encore que tu ais connu cette époque vu le morveux que t'as lair d'être

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Jai forcé volontairement le trait bien entendu quoi que personne ne sait de quoi demain sera fait , mais ce qui est sur et certain ce que faut vraiment etre un abruti fini comme tu dis pour pleurer devant le fait accompli comme une victime alors que bon nombre ont crié au loup bien avant...mais vue comment tu pense ca sert a rien de discuter avec toi.. tu crèvera avec tes idées... on te changera pas , mais ne venez pas critiquer ensuite si jamais on est au fond du trou , ou l'inverse ne venez pas ensuite faire les bandeurs si l'après mac court est mieux !!! Tu es le genre de mastre qui devait etre outré quand on a poussé a bout MLD pour bander ensuite quand ca allait mieux , avec eyrault pareil bande de poison ... toujours prompt a malaxer de la testicule

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Je ne côtoie pas uniquement des gens du virage , jai des collègues partout en jean bouin ganay meme aux loges..meme certain qui ne vont pas forcement au stade . et le constat est le meme pour tous, la quasi majorité des supporter en ont plein le cul de mac court

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Pourquoi êtes vous si négatif sur cette equipe de France new look bordel? Mias que ca fait du bien ce vent de fraicheur qu'apporte Zidane... Moi c'est tout ce que je retiens, on en avait tellment plein le cul de la desch et de ses indéboulonnables que je ne peux pas comprendre comment on peux fire les pisse froids quand on aime le football

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luis enrique n'est pas le premier a faire jouer une equipe sans veritable 9 et il a pas non plus inventer le fait de faire presser son joueur de devant

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