Mbappé Ballon d’Or, Nasser Al-Khelaïfi a été piégé

Mbappé Ballon d’Or, Nasser Al-Khelaïfi a été piégé

PSG29 sept. , 23:00
parGuillaume Conte
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Président du PSG mais aussi de l'ensemble des clubs européens, Nasser Al-Khelaïfi a été interrogé sur le délicat dossier du Ballon d'Or.
Les votes sont terminés pour le Ballon d’Or, et il reste désormais à attendre quelques jours avant la cérémonie pour savoir qui sera l’heureux élu. En marge de la réunion de l’EFC, l’union européenne des clubs, Nasser Al-Khelaïfi a été interrogé sur ce sujet où il est partie prenante, puisque trois de ses joueurs sont concernés par le gain potentiel de cette récompense individuelle suprême.

Al-Khelaïfi admiratif de Mbappé

Le président du PSG a bien voulu se prêter au jeu, avouant qu’il préférait voir l’un de ses trois joueurs candidats sérieux au titre s’imposer, tout en mettant en valeur les deux autres noms régulièrement cités. « J’ai un grand respect pour tous les joueurs comme Kylian (Mbappé) ou Yamal. Ce sont des joueurs exceptionnels. Je connais très bien Kylian, évidemment. C’est un joueur incroyable, talentueux, et assurément l’un des meilleurs au monde. Je choisirais forcément l’un de mes propres joueurs. Nous en avons trois : Dembélé, Kvara et aussi Fabián Ruiz. Fabián Ruiz est le seul à avoir remporté tous les trophées. Je pense donc que Dembélé, Kvara et Fabián Ruiz le méritent, car ils ont tout gagné. Je pense qu’ils ont très bien joué, ils ont été fantastiques », a livré le dirigeant qatari, qui a essayé de n’oublier personne dans ce sujet toujours très sensible.
Mais finalement, Nasser Al-Khelaïfi a reconnu qu’il n’y avait pas de bonne réponse à donner, et qu’il n’aurait probablement pas du donner son avis, aussi neutre soit-il. « Vous allez me mettre dans le pétrin vis-à-vis des autres clubs. Mais je suis ici en tant que président de l’EFC et pas du Paris Saint-Germain, vous m’avez trompé avec cette question ! », a confié le boss du PSG dans des propos rapportés par Le Parisien. Un exercice périlleux d’autant plus quand on sait à quel point les joueurs veulent ce trophée, et la campagne médiatique organisée par les clubs et même les potentiels vainqueurs ces dernières semaines l’atteste.

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Comment peut-on juger un joueur sur un seul match ?! C'est pas possible. Le mec... c'est la première fois qu'il est sélectionné comme titulaire... et l'on a bien vu qu'il était nerveux et que l'attaque Française a été brouillonne durant tout le match. Les automatismes avec les autres joueurs ne sont pas encore là.

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